A- A+

futebol Santa Cruz empresta zagueiro Zé Antônio ao Corinthians Prata da casa de 17 anos atuou disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano e chamou atenção do alvinegro paulista

O Santa Cruz comunicou nesta sexta-feira o empréstimo do zagueiro Zé Antônio, do time sub-20, ao Corinthians. O atleta de 17 anos esteve no elenco coral que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano.

“O Santa Cruz Futebol Clube informa que o zagueiro Zé Antônio, cria da #BaseCoral e integrante da equipe Sub-20, foi emprestado ao Corinthians por um ano, sem cessão de direitos econômicos, que seguem reservados ao Clube. Ao final do período de empréstimo será realizada a negociação dos direitos econômicos ou o retorno do atleta ao Arruda”, informou o Santa, em nota.

Veja também