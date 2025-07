A- A+

Futebol Santa Cruz recebe proposta de empréstimo do Maringá por Matheus Melo Atleta não atua oficialmente desde março com a camisa tricolor

O Santa Cruz tem em mãos uma proposta do Maringá, equipe que atualmente disputa a Série C, pelo empréstimo do meia Matheus Melo, jogador que pertence ao Tricolor. A informação foi dada pelo GE e confirmada pela reportagem da Folha de Pernambuco.

Em sua segunda temporada pelo Santa Cruz, Matheus Melo entrou em campo em apenas dez partidas e marcou três gols. A última partida oficial do jogador foi em março, nas semis do Campeonato Pernambucano.

Matheus Melo não atua oficialmente desde o Campeonato Pernambucano - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

O atleta também passou um longo período dentro do departamento médico tratando uma pubalgia. Desde que foi liberado, foi relacionado em quatro partidas da Série D, mas não teve minutos em campo.

Essa não é a primeira vez que Matheus é emprestado pelo Santa. Em 2024, quando o clube não possuia mais calendário na temporada, o jogador teve passagens por Amazonas e Náutico. O meia tem contrato com a Cobra Coral até o fim de 2026.



