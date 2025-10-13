A- A+

Mercado Santa Cruz negocia empréstimo do atacante Thiaguinho ao ABC Atleta foi o artilheiro do clube nas temporadas de 2024 e 2025

O Santa Cruz iniciou suas primeiras movimentações no mercado de transferências. Atleta com contrato até o fim de 2027, o atacante Thiaguinho está sendo negociado por empréstimo junto ao ABC de Natal, para a disputa da temporada de 2026.

A informação foi dada em primeira mão pelo Portal 96FM e confirmado pela reportagem da Folha de Pernambuco.

Ainda sem divulgar o tempo estipulado de empréstimo, a negociação está sendo encarada como avançada.

Thiaguinho foi visto como uma espécie de talismã do clube. O jogador foi o artilheiro do elenco em 2024 e 2025 - quatro e dez gols, respectivamente.

Após ser um dos destaques do clube em 2024, quando veio por empréstimo da Jacuipense, Thiaguinho voltou ao Santa Cruz no início do ano para ser uma das referências.

Thiaguinho foi peça importante no sistema ofensivo do Santa Cruz nas duas últimas temporadas - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

Após boas apresentações na Pré-Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano, o jogador teve a compra de 70% dos direitos econômicos junto ao clube baiano.

Na última temporada, entre altos e baixos, Thiaguinho foi um nome importante na conquista do acesso à Série C e atuou em 34 partidas com a camisa coral.

O jogador já vestiu a camisa do time potiguar em 2020, quando atuou em duas partidas e marcou dois gols. Recém-rebaixado à Série D de 2026, o Elefante também disputará o Campeonato Potiguar, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

