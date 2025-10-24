Sex, 24 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta24/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Santa Cruz

Santa Cruz oficializa empréstimo de Thiaguinho para o ABC

Atacante vai defender o time potiguar até o fim de 2026

Reportar Erro
Thiaguinho, atacante do Santa CruzThiaguinho, atacante do Santa Cruz - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O Santa Cruz oficializou, na tarde desta sexta-feira (24), o empréstimo do atacante Thiaguinho. Com vínculo com o Tricolor até o fim de 2027, o jogador vai reforçar o ABC até o término da próxima temporada.

Esta será a segunda vez que Thiaguinho defenderá o ABC. Em 2020, o atleta teve uma rápida passagem: foram apenas dois jogos e dois gols marcados. Recém-rebaixado à Série D de 2026, o Elefante também disputará o Campeonato Potiguar, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. 

Leia também

• Santa Cruz: executivo nega consulta por Gabriel Poveda, atacante do Vila Nova

• Santa Cruz tem participação confirmada na Vitória Cup 2026

• Santa Cruz acerta pré-contrato com goleiro Gabriel Souza, do Bahia

Desde que desembarcou no Arruda no fim de 2023, Thiaguinho foi o artilheiro coral em 2024 e 2025, com quatro e dez gols, respectivamente. Ao todo, foram 46 jogos pelo Santa. 

Aos 27 anos, o atacante ainda soma passagens por times como Jacuipense, Vitória, Vila Nova, Remo e Sampaio Corrêa. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter