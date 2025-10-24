A- A+

Santa Cruz Santa Cruz oficializa empréstimo de Thiaguinho para o ABC Atacante vai defender o time potiguar até o fim de 2026

O Santa Cruz oficializou, na tarde desta sexta-feira (24), o empréstimo do atacante Thiaguinho. Com vínculo com o Tricolor até o fim de 2027, o jogador vai reforçar o ABC até o término da próxima temporada.

Esta será a segunda vez que Thiaguinho defenderá o ABC. Em 2020, o atleta teve uma rápida passagem: foram apenas dois jogos e dois gols marcados. Recém-rebaixado à Série D de 2026, o Elefante também disputará o Campeonato Potiguar, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Desde que desembarcou no Arruda no fim de 2023, Thiaguinho foi o artilheiro coral em 2024 e 2025, com quatro e dez gols, respectivamente. Ao todo, foram 46 jogos pelo Santa.

Aos 27 anos, o atacante ainda soma passagens por times como Jacuipense, Vitória, Vila Nova, Remo e Sampaio Corrêa.

