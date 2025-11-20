Santa Cruz encaminha chegada de Vitinho, do Bahia
Atleta de 21 anos vai assinar com o Tricolor até o fim de 2026
Prestes a dar início à pré-temporada, o Santa Cruz está perto de reforçar o plantel com mais um jogador. O alvo, desta vez, é o meia-atacante Vitinho. Aos 21 anos, o atleta estava no Bahia e chega por empréstimo até o fim de 2026.
A informação foi dada inicialmente pelo Podcast Beberibe 1285 e confirmada pela Folha de Pernambuco na noite desta quinta-feira (20).
No Bahia desde 2020, Vitinho estreou no profissional três anos depois. Na ocasião, fez apenas duas partidas. Em 2024, no entanto, foi utilizado na equipe principal apenas uma vez e desceu para o sub-20.
Na atual temporada, foi acionado sete vezes pelo técnico Rogério Ceni: quatro pelo Campeonato Baiano e três pela Copa do Nordeste, e não contribuiu com gols ou assistências. Ao todo, foram 443 minutos em campo.
Outras contratações
Além da provável chegada de Vitinho, o Santa Cruz já carimbou as contratações de outras seis peças de olho em 2026. São elas o goleiro Gabriel Souza (Bahia), o zagueiro Ianson (Brusque), o lateral-direito Pedro Costa (Remo), o lateral-esquerdo Alex Ruan (Brusque), o meia Patrick Allan (Náutico) e o volante Andrey, revelado pelo Vasco e com passagem pelo Coritiba.
Reapresentação
Na próxima terça-feira (25), o elenco tricolor dará início à pré-temporada como forma de preparação para a temporada 2026. No ano que vem, a Cobra Coral disputará o Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil e a Série C do Brasileiro.