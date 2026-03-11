Santa Cruz encaminha contratação de Zé Mário, ex-Náutico e Sport

A- A+

O Santa Cruz tem tudo encaminhado para oficializar a contratação do lateral-esquerdo Zé Mário, que disputou o Paulistão 2026 pelo Velo Clube. O representante do atleta, Rafael Porcellis, confirmou que o acerto está bem próximo de ser anunciado e que o jogador estava livre no mercado após o Estaudal.

Meio-campo de origem, Zé Mário foi formado no Internacional. Em 2014, o jogador se destacou no Campeonato Pernambucano pelo Náutico, o que rendeu o interesse do rival Sport. A passagem pela Ilha do Retiro foi discreta.

Nos anos seguintes, Zé Mário atuou por diversas equipes do futebol brasileiro, com mais destaque para o Figueirense em 2022 e Ferroviária em 2025.

Em 2024, o jogador fez parte do elenco do Mirassol que conquistou o acesso à Série A. Atualmente, o atleta vem atuando como lateral-esquerdo.

