Santa Cruz Santa Cruz encaminha contratação do técnico Felipe Conceição Expectativa do clube coral é anunciar novo vínculo ainda nesta quinta-feira (23)

Após o anúncio da demissão do técnico Ranielle Ribeiro, no final da manhã desta quinta-feira (23), o Santa Cruz já está próximo de acertar a chegada do novo comandante para a sequência da temporada. Entre os nomes cotados, segundo apurou a reportagem, o do treinador Felipe Conceição é o mais avançado para um desfecho.

A expectativa do Santa Cruz é de que o novo nome do comando seja anunciado ainda nesta quinta. A Folha de Pernambuco tentou contato com Felipe Conceição, mas não conseguiu respostas até a publicação desta matéria.

O último clube de Felipe foi o Sampaio Corrêa. Nesta temporada, ele dirigiu o clube maranhense em 16 partidas, até ser demitido no dia 07 de março. Pela Bolívia Querida, foram nove vitórias, três empates e quatro derrotas. O último jogo do técnico pelo Sampaio, inclusive, foi contra o Santa Cruz, pelo Nordestão. No dia 05 de março, o Tricolor bateu o adversário por 3x1, no Arruda.

Em Pernambuco, Felipe dirigiu o Náutico no ano passado. Contudo, teve uma passagem curta pelos Aflitos. Foram apenas 13 jogos sob o comando do Timbu. No currículo, ainda soma trabalhos por Botafogo, Macaé, América-MG, RB Bragantino, Guarani, Cruzeiro, Remo e Chapecoense.

