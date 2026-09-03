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Série C Santa Cruz encaminha contratações de Cadorini e Willian Jr; Vini Hora retorna Tricolor faz estreia na segunda fase da Série C neste domingo (06), na Arena, diante do Botafogo-PB

O Santa Cruz corre para conseguir reforços para a segunda fase da Série C. O Tricolor do Arruda reforça principalmente o setor de ataque e já tem bem encaminhadas as contratações do meia Willian Jr, que retorna meses após rescindir, além do centroavante Matheus Cadorini, ex-Portuguesa. Cria da base, o ponta Vini Hora retorna de empréstimo do Goiatuba.

Um dos destaques do Santa no acesso à Série C em 2025, o meia Willian Jr terá mais uma oportunidade no Arruda. O atleta volta cinco meses após rescindir com o clube, no último mês de abril.

No recorte em que o atleta saiu, o jogador vinha sendo bastante criticado e tinha perdido espaço para Patrick Allan. O antigo camisa 10 coral também ficou marcado por pênaltis perdidos em momentos decisivos e saiu ainda no início da Série C; mesmo assim, segue sendo o maior assistente da equipe no ano com cinco passes para gol.

Willian Jr defendeu o Santa na Série D de 2025 e nas competições do primeiro quadrimestre de 2026 - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

Retornando ao Gama, clube em que também viveu bons momentos, comandou o clube do Distrito Federal ao acesso à Série C de 2027. A informação do acerto de Willian Jr com o Santa foi dada em primeira mão pelo ge e confirmada pela reportagem da Folha de Pernambuco.

Atacantes

Artilheiro da Portuguesa na última edição da Série D, o centroavante Matheus Cadorini é mais um que deve desembarcar no Recife em breve. A informação do acerto do atacante com o Tricolor por empréstimo até o fim do ano foi dada pelo jornalista Jorge Nicola.

Retornando de uma boa passagem no Goiatuba, onde conseguiu ser titular, Vini Hora retorna de empréstimo. O jovem de 21 anos foi um dos destaques da equipe goiana no acesso que veio nos playoffs diante do São José-RS, na última quarta-feira (02). Já regularizado no BID, o atleta pode ser opção para a próxima partida.



O Santa estreia na segunda fase da Série C neste domingo (06), na Arena de Pernambuco, às 18h30, diante do Botafogo-PB.

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