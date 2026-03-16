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Futebol Santa Cruz acerta empréstimo do lateral Pedro Costa ao Volta Redonda Defensor chegou em janeiro e fez apenas dez jogos com a camisa tricolor

O Santa Cruz viveu mais um dia de reformulação no elenco que disputará a Série C do Campeonato Brasileiro. Contratado no início da temporada, o lateral-direito Pedro Costa teve empréstimo acertado com o Volta Redonda e já treinou com o novo clube nesta segunda-feira (16).

O lateral de 32 anos chegou sob grande expectativa após fazer parte da campanha do acesso do Remo à Série A de 2026. Ainda trabalhando com Marcelo Cabo, o jogador começou a temporada com status de liderança.

Contudo, a posição não se manteve por muito tempo. A titularidade não durou até a metade da primeira fase do Pernambucano, perdendo vaga para Israel, que tomou conta da posição.

Na curta passagem pelo Arruda, Pedro Costa fez apenas dez jogos, sendo apenas quatro como titular. Perdendo espaço e não conseguindo corresponder, Thiago Ennes foi contratado, somando mais um nome para a briga.

Fora dos planos no momento, surgiu a opção pelo empréstimo ao Volta Redonda, que também disputará a Série C. O acordo prevê que o atleta não poderá jogar contra o Santa durante a competição.





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