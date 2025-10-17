A- A+

Saídas Santa Cruz encaminha mais duas saídas no setor defensivo Clube não demonstrou interesse em continuar com os atletas

O Santa Cruz segue no processo de reformulação do elenco para a temporada de 2026. Para isso, duas saídas estão bem próximas de serem divulgadas no Arruda: o lateral-esquerdo Nathan e o zagueiro Hiago.

Contratados para a disputa da Série D 2025, os atletas não devem permanecer no clube.

Mesmo com contrato até o meio de 2027, o lateral-esquerdo Nathan dificilmente permanecerá no Arruda. O atleta de 27 começou o ano no Athletic-MG, disputando o Estadual e Série B.

Nathan jogou em 13 partidas com a camisa do Santa Cruz - Foto: Divulgação/SCFC

Sem muita minutagem no clube mineiro, o jogador optou pelo projeto do Santa. Assim que chegou ao Arruda, já no segundo turno da fase de grupos, o lateral conquistou seu lugar no time titular.

Porém, o atleta teve uma queda de rendimento já na fase de mata-mata, perdendo espaço para Rodrigues, que terminou o ano entre os 11 de Marcelo Cabo. O destino do jogador ainda não foi definido.

Destino certo

Com passagens nas bases de Atlético-MG e São Paulo, o zagueiro Hiago chegou ao Arruda após boa campanha no Campeonato Goiano com o Inhumas. Contudo, a trajetória no Santa Cruz foi de pouquíssimas oportunidades e o contrato já se encerrou.

Hiago não teve grandes oportunidades no Arruda - Foto: Divulgação

O defensor de 25 anos atuou em somente duas partidas, somando apenas dez minutos em campo. Conforme informou o staff do atleta, o possível destino para a próxima temporada será defendendo a camisa do Água Santa para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista.

Veja também