Sex, 17 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta17/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Saídas

Santa Cruz encaminha mais duas saídas no setor defensivo

Clube não demonstrou interesse em continuar com os atletas

Reportar Erro
Hiago e Nathan não devem seguir no Santa Cruz em 2026Hiago e Nathan não devem seguir no Santa Cruz em 2026 - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

O Santa Cruz segue no processo de reformulação do elenco para a temporada de 2026. Para isso, duas saídas estão bem próximas de serem divulgadas no Arruda: o lateral-esquerdo Nathan e o zagueiro Hiago

Leia também

• Santa Cruz ainda não demonstrou interesse em renovar com Lucas Bessa

• Santa Cruz anuncia renovação de contrato com William Alves

• Santa Cruz mira contratação do meia Élvis, da Ponte Preta

Contratados para a disputa da Série D 2025, os atletas não devem permanecer no clube.  

Mesmo com contrato até o meio de 2027, o lateral-esquerdo Nathan dificilmente permanecerá no Arruda. O atleta de 27 começou o ano no Athletic-MG, disputando o Estadual e Série B. 

Nathan, lateral do SantaNathan jogou em 13 partidas com a camisa do Santa Cruz - Foto: Divulgação/SCFC

Sem muita minutagem no clube mineiro, o jogador optou pelo projeto do Santa. Assim que chegou ao Arruda, já no segundo turno da fase de grupos, o lateral conquistou seu lugar no time titular.

Porém, o atleta teve uma queda de rendimento já na fase de mata-mata, perdendo espaço para Rodrigues, que terminou o ano entre os 11 de Marcelo Cabo. O destino do jogador ainda não foi definido. 

Destino certo
Com passagens nas bases de Atlético-MG e São Paulo, o zagueiro Hiago chegou ao Arruda após boa campanha no Campeonato Goiano com o Inhumas. Contudo, a trajetória no Santa Cruz foi de pouquíssimas oportunidades e o contrato já se encerrou. 

Hiago Ribeiro, novo zagueiro do Santa Cruz Hiago não teve grandes oportunidades no Arruda - Foto: Divulgação

O defensor de 25 anos atuou em somente duas partidas, somando apenas dez minutos em campo. Conforme informou o staff do atleta, o possível destino para a próxima temporada será defendendo a camisa do Água Santa para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter