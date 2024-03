A- A+

Santa Cruz Santa Cruz encerra preparação para Clássico das Multidões com torcida no Arruda Aproximadamente 300 torcedores marcaram presença no treino aberto desta sexta-feira (8)

O Santa Cruz encerrou sua preparação para o Clássico das Multidões com um treino aberto para a torcida na manhã desta sexta-feira (8), no Arruda. O palco do primeiro confronto da semifinal do Pernambucano contra o Sport recebeu por volta de 300 torcedores, que ficaram espalhados pelas arquibancadas.

No treino, o treinador Itamar Schülle realizou um rachão em campo reduzido.

“A gente achou pertinente essa decisão da direção de fazer o convite, porque é o que o Santa Cruz pode fazer por eles [torcedores]. ‘Obrigado, sejam bem-vindos’. O Santa Cruz é essa paixão, essa troca. O mínimo que a gente podia fazer era deixar desfrutar um treino. O torcedor merece isso”, disse o técnico Itamar Schülle em entrevista coletiva após a atividade aberta ao torcedor coral.

Dúvida para o Clássico das Multidões, o zagueiro Rafael Pereira apenas deu voltas ao redor do gramado.

O Santa Cruz recebe o Sport neste sábado (9), às 16h30. A expectativa é de que a torcida tricolor estabeleça o maior público da competição superando os 35 mil presentes no duelo diante do Central, na última semana.

A última atualização, divulgada pelo perfil oficial do Santa Cruz nesta sexta-feira (8), informou que mais de 22 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada.

