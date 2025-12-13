A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz enfrenta Laguna-RN no primeiro amistoso da pré-temporada Partida acontece neste sábado (13), às 15h30, no Estádio do Arruda

O Santa Cruz encara o primeiro teste da pré-temporada de 2026 neste sábado (13). A partida será realizada com os portões fechados no Estádio do Arruda.

O jogo-treino contra o Laguna-RN, será realizado a partir das 15h30. O Tricolor buscará colocar em prática aquilo que treinou nessas duas primeiras semanas.

Bem perto de alcançar a meta estabelecida para a montagem do elenco, a Cobra Coral já anunciou oficialmente sete jogadores para 2026: o volante Andrey; o goleiro Gabriel Souza, o zagueiro Ianson; o lateral Alex Ruan; os meias Patrick Allan e Vitinho; além do atacante Robinho.

Em resumo, o atual elenco do técnico Marcelo Cabo, entre atletas do elenco profissional e aqueles que subiram da base, conta com cerca de 30 jogadores.

Essa será somente a primeira partida de quatro que estão previstas na pré-temporada. No dia 23 de dezembro, a Cobra Coral enfrentará o Santa Cruz-RN e no dia 30 de dezembro, será a vez de encarar o Amazonas. Todos os jogos no Recife.

Por último, esse com a presença garantida de público, o Santa enfrenta o Defensa y Justicia, pela Vitória Cup, no dia 8 de janeiro, às 20h30, na Arena de Pernambuco.

O primeiro jogo oficial da temporada de 2026 acontecerá no dia 11 de janeiro, diante do Decisão, na Arena de Pernambuco, pela 1ª rodada do Campeonato Pernambuco.

Veja também