A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz enfrenta Murici em último teste do ano Partida acontece nesta terça-feira (30), às 16h, no Arruda

O Santa Cruz faz a sua última movimentação do ano, nesta terça-feira (30), no estádio do Arruda, em jogo-treino contra o Murici-AL. A atividade está marcada para começar às 16h.

Terceiro dos quatro testes visando a temporada de 2026, o Santa vem de duas vitórias. Primeiro, venceu o Laguna-RN pelo placar de 1x0. Em seguida, goleou o xará Santa Cruz-RN por 7x1.

Nas duas primeiras partidas, o treinador Marcelo Cabo utilizou praticamente o mesmo time titular, com exceção da mudança na função de centroavante. Com a tendinite solear na perna esquerda sofrida por Ariel, a ‘camisa 9’ passou para o recém-chegado Quirino.

Tomando como base, o treinador tricolor utilizou a seguinte formação inicial: Rokenedy; Pedro Costa, Eurico, Ianson, Rodrigues; Balotelli, Andrey, Patrick Allan; Robinho, Renato e Quirino.

A etapa de preparação será encerrada no dia 8 de janeiro, na Arena de Pernambuco, quando a Cobra Coral enfrenta o Defensa y Justicia, da Argentina, na Vitória Cup. A última parcial de ingressos revelou que mais de 10 mil ingressos já foram vendidos.



Veja também