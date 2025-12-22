Santa Cruz enfrenta xará potiguar em jogo-treino de pré-temporada

A- A+

O Santa Cruz faz o seu segundo teste do período de pré-temporada, nesta terça-feira (23), no Estádio do Arruda. A Cobra-coral enfrenta o xará, Santa Cruz-RN, equipe que foi adversário na última Série D, a partir das 15h30.

Há quase um mês em preparação, o Tricolor do Arruda terá a oportunidade de realizar mais uma movimentação. Essa é mais uma oportunidade de Marcelo Cabo conhecer seus novos comandados, testar novas situações e medir o progresso da pré-temporada.

Há cerca de dez dias, o Santa enfrentou o Laguna-RN, também em jogo-treino, vencendo pelo placar de 1x0. Na ocasião, Robinho foi o autor do gol da vitória coral.

Na primeira oportunidade de escalar o time na pré-temporada, o técnico Marcelo Cabo iniciou com a seguinte equipe titular: Rokenedy, Pedro Costa, Eurico, Ianson e Rodrigues; Wagner Balotelli, Andrey e Patrick Allan; Robinho, Renato e Ariel.

Novo adversário

Após a desistência do Amazonas, o Santa Cruz tem um novo adversário para o dia 30 de dezembro. O teste será diante do Murici-AL, equipe que disputa a elite do Alagoano em 2026.

A etapa de preparação será encerrada no dia 8 de janeiro, na Arena de Pernambuco, quando a Cobra Coral enfrenta o Defensa y Justicia, da Argentina, na Vitória Cup. A última parcial de ingressos revelou que mais de 10 mil ingressos já foram vendidos.



