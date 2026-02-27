Santa Cruz: Eron é regularizado e poderá estrear em jogo da Copa do Brasil
Cobra Coral enfrenta o Sousa, na próxima quinta-feira (05), na Arena de Pernambuco
O Santa Cruz contou com a regularização do atacante Eron, nesta sexta-feira (27). Com passagens por tradicionais clubes do futebol brasileiro, até do japonês, o atleta poderá fazer sua estreia no duelo da Copa do Brasil, diante do Sousa-PB, na semana que vem.
Formado na divisão de base do Vitória, o centroavante também passou por Remo, Sampaio Corrêa-MA e ABC. Já a temporada mais destacada foi em 2023, quando defendia o Caxias, clube em que marcou 18 gols em 36 jogos.
Durante as temporadas de 2024 e 2025, o atleta defendeu o Vegalta Sendai, do Japão. Na sua única experiência no futebol internacional, Eron fez 55 partidas e marcou sete gols. O atleta estava livre no mercado.
O jogador estava há semanas treinando no Arruda e até fotos dele com a camisa do Santa já tinham vazado nas redes sociais. Com a regularização do atleta, é possível que Claudinei Oliveira tenha três opções de centroavante contra o Sousa: Quirino, Eron e Ariel.