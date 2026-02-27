Sex, 27 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta27/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol Pernambucano

Santa Cruz: Eron é regularizado e poderá estrear em jogo da Copa do Brasil

Cobra Coral enfrenta o Sousa, na próxima quinta-feira (05), na Arena de Pernambuco

Reportar Erro
Inscrição de Eron saiu no BID com contrato definitivo com o Santa Cruz Inscrição de Eron saiu no BID com contrato definitivo com o Santa Cruz  - Foto: Reprodução

O Santa Cruz contou com a regularização do atacante Eron, nesta sexta-feira (27). Com passagens por tradicionais clubes do futebol brasileiro, até do japonês, o atleta poderá fazer sua estreia no duelo da Copa do Brasil, diante do Sousa-PB, na semana que vem. 

Leia também

• Santa Cruz apresenta primeiros uniformes feitos em colaboração com a Reebok

• Com foco na Copa do Brasil, Claudinei Oliveira é apresentado no Santa Cruz

• Santa Cruz aguarda chegada de executivo para reformular elenco, diz Bruno Rodrigues

Formado na divisão de base do Vitória, o centroavante também passou por Remo, Sampaio Corrêa-MA e ABC. Já a temporada mais destacada foi em 2023, quando defendia o Caxias, clube em que marcou 18 gols em 36 jogos. 

Durante as temporadas de 2024 e 2025, o atleta defendeu o Vegalta Sendai, do Japão. Na sua única experiência no futebol internacional, Eron fez 55 partidas e marcou sete gols. O atleta estava livre no mercado. 

O jogador estava há semanas treinando no Arruda e até fotos dele com a camisa do Santa já tinham vazado nas redes sociais. Com a regularização do atleta, é possível que Claudinei Oliveira tenha três opções de centroavante contra o Sousa: Quirino, Eron e Ariel.  

Reportar Erro

Veja também

Newsletter