Santa Cruz está perto de acertar com o treinador Itamar Schülle

A- A+

O Santa Cruz alinhou o acordo para contratação do treinador para a próxima temporada. Com passagem recente no clube, o nome escolhido para assumir o Tricolor do Arruda foi o de Itamar Schülle. A Cobra Coral acertou com o técnico nesta quinta-feira (15) e agora busca a liberação junto ao Azuriz-PR. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal GE e confirmada pela Reportagem da Folha de Pernambuco.

Itamar foi apresentado pelo clube catarinense no início do mês de novembro. O Santa Cruz vai precisar pagar a multa recisória do treinador para que ele retorne ao Tricolor. A expectativa é que o acordo seja efetivado ainda nesta semana entre as partes.

O treinador não vai ter muito tempo para desenvolver seu trabalho. O Santa Cruz já terá um confronto decisivo no dia 7 de janeiro, pela Pré-Copa do Nordeste contra o Altos-PI. Essa será a primeira missão de Itamar em seu retorno ao Tricolor do Arruda.

Azuriz-PR nega

Em rápido contato com a reportagem, a assessoria do Azuriz-PR negou qualquer tipo de acerto entre Itamar Schülle e o Santa Cruz. O treinador assinou com o clube paranaense até o final do Campeonato Estadual de 2024.

Histórico de Itamar Schülle

O treinador de 57 anos passou pelo Santa Cruz em 2020. Ele foi vice-campeão pernambucano contra o Salgueiro depois de completar a primeira fase de forma invicta. Sob seu comando, a Cobra Coral caiu na segunda fase da Copa do Brasil e nas quartas de final da Copa do Nordeste. Ao todo, foram 27jogos comandando o Tricolor com 14 vitórias, nove empates e quatro derrotas.

Desde sua passagem pelo Arruda, Itamar Schülle passou por quatro equipes: Criciúma, Paysandu, Concórdia (duas vezes) e Botafogo-PB.

Itamar Schülle chegará com a missão de classificar o Santa Cruz para a Série D de 2025 via Campeonato Pernambucano. Em 2023, o treinador comandou o Concórdia-SC e não conseguiu subir de divisão. Seu time foi eliminado ainda na primeira fase da quarta divisão ao ficar no sexto lugar do grupo A8.

Veja também

ASSÉDIO Ex-jogador Overmars é banido do futebol por um ano por envio de mensagens de cunho sexual