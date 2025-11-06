A- A+

Futebol Santa Cruz está próximo de encerrar primeiro ciclo de formação de elenco para 2026 Tricolor deve contar com um pouco mais de 25 jogadores no início da próxima temporada

O Santa Cruz enxerga o processo de montagem do elenco para 2026 como um trabalho em etapas. Entre renovações realizadas e pré-contratos assinados, o Tricolor entende que está próximo, por enquanto, das metas estabelecidas para esse primeiro momento de formação do plantel.

O objetivo da comissão técnica e demais componentes da direção de futebol coral é de trabalhar com um elenco não tão inchado, algo entre 25 e 26 jogadores no plantel, ao menos nesse primeiro trimestre de Campeonato Pernambucano e Copa do Brasil.

Somando os jogadores que já possuíam contrato, além daqueles que renovaram (Rodrigues, William Alves e Israel), os atletas da base que estão subindo (David Cabeça, Castilho, Harley, Ryan e Vini Hora) e os atletas com pré-contrato (Ianson,Gabriel Souza, Pedro Costa, Alex Ruan, Andrey e Patrick Allan), o Santa já se aproxima dessa conta.

O ponta Robinho, que atualmente está no Botafogo-SP, disputando a Série B, está em negociações avançadas para retornar ao Tricolor do Arruda, camisa que defendeu em 2018.

À reportagem da Folha de Pernambuco, o executivo de futebol do Santa Cruz, Harlei Menezes, confirmou que o elenco está prestes a ser fechado para o primeiro recorte da próxima temporada.

O clube ainda busca soluções para jogadores que não planeja contar e que ainda possuem contrato, como são os casos do lateral-esquerdo Nathan, dos meias João Pedro e Matheus Melo, além do volante Jonatas Paulista.

Possível elenco do Santa Cruz para o início de 2026

Goleiros: Felipe Alves, Rokenedy e Gabriel Souza;

Zagueiros: Matheus Vinícius, William Alves, Ianson, Eurico Lima e Harley (base)

Lateral-esquerda: Rodrigues, Alex Ruan e David Cabeça (base);

Lateral-direita: Israel e Pedro Costa;

Volantes: Wagner Balotelli, Pedro Favela, Gabriel Galhardo e Andrey;

Meias: Willian Jr., Patrick Allan e Matheus Castilho (base);

Atacantes: Thiago Galhardo, Renato, Ariel Nahuelpán, Vinícius Hora (base), Ryan (base) e Robinho.



