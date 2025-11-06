Qui, 06 de Novembro

Futebol

Santa Cruz está próximo de encerrar primeiro ciclo de formação de elenco para 2026

Tricolor deve contar com um pouco mais de 25 jogadores no início da próxima temporada

Elenco do Santa Cruz está em estágio avançado de formação para 2026Elenco do Santa Cruz está em estágio avançado de formação para 2026 - Foto: Evelyn Victória/SCFC

O Santa Cruz enxerga o processo de montagem do elenco para 2026 como um trabalho em etapas. Entre renovações realizadas e pré-contratos assinados, o Tricolor entende que está próximo, por enquanto, das metas estabelecidas para esse primeiro momento de formação do plantel. 

O objetivo da comissão técnica e demais componentes da direção de futebol coral é de trabalhar com um elenco não tão inchado, algo entre 25 e 26 jogadores no plantel, ao menos nesse primeiro trimestre de Campeonato Pernambucano e Copa do Brasil. 

Somando os jogadores que já possuíam contrato, além daqueles que renovaram (Rodrigues, William Alves e Israel), os atletas da base que estão subindo (David Cabeça, Castilho, Harley, Ryan e Vini Hora) e os atletas com pré-contrato (Ianson,Gabriel Souza, Pedro Costa, Alex Ruan, Andrey e Patrick Allan), o Santa já se aproxima dessa conta. 

O ponta Robinho, que atualmente está no Botafogo-SP, disputando a Série B, está em negociações avançadas para retornar ao Tricolor do Arruda, camisa que defendeu em 2018. 

À reportagem da Folha de Pernambuco, o executivo de futebol do Santa Cruz, Harlei Menezes, confirmou que o elenco está prestes a ser fechado para o primeiro recorte da próxima temporada. 

O clube ainda busca soluções para jogadores que não planeja contar e que ainda possuem contrato, como são os casos do lateral-esquerdo Nathan, dos meias João Pedro e Matheus Melo, além do volante Jonatas Paulista. 

Possível elenco do Santa Cruz para o início de 2026

Goleiros: Felipe Alves, Rokenedy e Gabriel Souza; 
Zagueiros: Matheus Vinícius, William Alves, Ianson, Eurico Lima e Harley (base)
Lateral-esquerda: Rodrigues, Alex Ruan e David Cabeça (base);
Lateral-direita: Israel e Pedro Costa;
Volantes: Wagner Balotelli, Pedro Favela, Gabriel Galhardo e Andrey;
Meias: Willian Jr., Patrick Allan e Matheus Castilho (base); 
Atacantes: Thiago Galhardo, Renato, Ariel Nahuelpán, Vinícius Hora (base), Ryan (base) e Robinho.  
 

