Santa Cruz Santa Cruz estende vínculo com Pipico até o final da Série D Antigo contrato do atacante iria até o término do Campeonato Pernambucano

A história entre Santa Cruz e Pipico seguirá por mais um tempo. Depois de acertar seu retorno no início do ano, o atacante estendeu seu vínculo com o clube pernambucano até o final da Série D. O antigo contrato terminaria junto com o Campeonato Pernambucano. A informação foi confirmada pelo diretor de futebol da Cobra Coral, Rogério Guedes, nesta quarta-feira (8).

Pipico retornou ao Tricolor em janeiro, após deixar o Paysandu e ficar livre no mercado. À época, chegou para reforçar o ataque que vinha deixando a desejar no início da temporada.

Desde seu retorno, entrou em campo em nove oportunidades e contribuiu com dois gols e uma assistência. Um dos tentos, inclusive, foi diante do Democrata GV, que classificou o Santa à segunda fase da Copa do Brasil. Ao todo, com a camisa tricolor, são 116 aparições e 48 bolas nas redes.

