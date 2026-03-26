Santa Cruz estipula data limite para vistorias no Arruda

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O Santa Cruz luta contra o tempo para ter o estádio do Arruda disponível na estreia da Série C, no dia 6 de abril, contra o Itabaiana. A ideia inicial é ter um público limitado, com até 15 mil torcedores liberados.

Em contato com o presidente da Comissão Patrimonial do Santa Cruz, Adriano Lucena, o clube entende que o melhor cenário possível seria com vistorias acontecendo entre esta quinta e sexta-feira. Caso aconteça dessa maneira, a expectativa da diretoria coral é que as instituições competentes deem retorno até a próxima terça-feira (31).

De todo modo, a direção afirma que segue aguardando e afirma que essas definições dependem das instituições envolvidas.

Confome indica as normas da CBF e a Portaria nº 55 do Ministério do Esporte, é necessário a apresentação e aprovação de quatro laudos principais: Laudo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, emitido pelo Corpo de Bombeiros; Laudo de Segurança, expedido pela Polícia Militar; Laudo de Condições Estruturais, protocolado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF); e de Vigilância Sanitária, de responsabilidade da Prefeitura do Recife.

Primeiramente, o Santa trabalha com a possibilidade de liberar os setores de cadeiras, sociais, camarotes e a arquibancada superior que fica no lado do Canal do Arruda. A expectativa é de conseguir a liberação entre 12 a 15 mil torcedores.

Até que a liberação do estádio esteja concluída, o Santa Cruz segue com a Arena de Pernambuco como mando de campo, assim como apareceu na tabela base da Série C. O prazo é de menos de duas semanas para o clube realizar a regularização do Arruda e alterar o local de jogo da estreia da Terceirona.



Amistoso

Aproveitando para testar o elenco durante esse tempo de preparação para o início da Série C, o Santa tem jogo-treino marcado para o próximo sábado (26). O duelo será no Arruda, às 16h, sem presença da torcida, diante do Treze.



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