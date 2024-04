A- A+

Pernambucano Sub-20 Santa Cruz estreia no Pernambucano Sub-20 neste domingo (14) com presença da torcida liberada A Cobra Coral recebe o Sete de Setembro, às 15h; torcedores devem levar 1kg de alimento não-perecível

Para matar a saudade. O torcedor tricolor vai poder acompanhar a estreia do Santa Cruz no Campeonato Pernambucano Sub-20 contra o Sete de Setembro, neste domingo (14), às 15h. O confronto será no estádio do Arruda com a presença da torcida liberada.

A Cobra Coral informou nesta sexta-feira (12) que para acompanhar a partida os torcedores precisam levar 1kg de alimento nao-perecível. De acordo com o Santa Cruz, a carga arrecadada será doada para instituições de caridade.

A torcida do Santa Cruz deve entrar pelo portão 3 (sociais), enquanto os visitantes pelo portão 4.

Transmissão gratuita

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) confirmou que dois jogos da primeira rodada do Pernambucano Sub-20 serão transmitidos de forma gratuita pelo canal da entidade no youtube (TV FPF).

O primeiro será o duelo entre Retrô x Centro Limoeirense neste sábado (13), às 10h. O outro vai ser o confronto entre Santa Cruz e Sete de Setembro, no domingo (14), às 15h.

Pernambucano Sub-20

O Pernambucano Sub-20 2024 conta com 18 equipes na disputa pelo título. Os times estão separados em dois grupos de nove.

Na primeira fase, as equipes se enfrentam em dentro do próprio grupo em jogos apenas de ida e quatro de cada chaveamento classificam-se para a segunda fase.

Grupo A:

Santa Cruz

Sete de Setembro

Jaguar

Íbis

Águia

Porto

Náutico

Santa Fé

Serrano

Grupo B

Sport

Retrô

Central

Belo Jardim

América

Centro Limoeirense

Ipojuca

Torres

Petrolina

