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Dúvida Santa Cruz: Eurico passará por exame de imagem após incômodo na perna Essa foi apenas a segunda partida que Eurico perdeu na atual Série C

O Santa Cruz atualizou, nesta segunda-feira (21), a situação do zagueiro Eurico, atleta que foi poupado minutos antes do jogo contra o Floresta, que terminou com vitória tricolor por 1x0 na Arena de Pernambuco, no dia anterior. O departamento médico solicitou exames de imagem para verificar a gravidade da lesão e segue trabalhando com o defensor na fisioterapia.

Ao longo da semana de treinamentos, o defensor sofreu uma pancada na posterior de coxa. O atleta voltou a sentir dores no aquecimento e foi retirado da partida.

"Resolvemos poupá-lo, tirá-lo do jogo, em acordo com a comissão técnica. Hoje ele se apresentou pela manhã, eu acompanhei pessoalmente, mas achei que a gente deveria pedir um exame de imagem só para comprovar o que realmente pode ter acontecido", explicou o médico do Santa Cruz, Antônio Mário Valente.

Dupla entre William Alves e Eurico é a titular do Santa Cruz durante quase toda a temporada - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

Na ocasião, o jogador foi substituído por Edson Miranda, que atuou durante os 90 minutos do confronto contra o Floresta. Vale relembrar que o Santa já tinha outro importante jogador ausente, o ponta Ronald, que ficou de fora das duas últimas partidas, também com problema muscular.

Com 100% de aproveitamento no quadrangular final, o Santa inicia o returno no próximo sábado (26), em Fortaleza, em novo confronto contra o Floresta. A partida, que começa às 17h, poderá confirmar matematicamente o acesso coral à Série B.

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