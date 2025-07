Santa Cruz: Eurico reconhece queda de rendimento, mas revela pacto por liderança geral da Série D

A- A+

O Santa Cruz vem tendo uma queda visível de rendimento na Série D, principalmente no recorte do returno. Zagueiro titular tricolor, Eurico, admite o mau momento da equipe, mas afirma que o elenco está fechado para conquistar a liderança geral da competição.

Nos primeiros sete jogos da competição, o Santa encerrou o turno com o aproveitamento de 90,5% dos pontos e líder isolado do Grupo A3, com seis pontos na frente do segundo colocado.

Contudo, desde a virada para o returno, o Tricolor do Arruda apresenta uma queda muito aparente. Nas quatro partidas até aqui, o time perdeu dois jogos, empatou um e venceu apenas uma partida.

O aproveitamento do segundo turno é de 33,3%. Dentro deste recorte, o Santa Cruz vem sendo melhor apenas que o Treze, lanterna da chave.

Motivos

"A gente tem ciência disso (queda de rendimento), sabemos que estamos devendo nesses jogos do returno. A gente tem que trabalhar. Essa primeira colocação foi fruto do nosso sucesso, nossa primeira fase foi espetacular", disse o defensor.

Buscando entender o momento, Eurico ressaltou que o sucesso recente da Cobra Coral fez com que os adversários colocassem uma lupa no time de Marcelo Cabo e conclui que essa oscilação é normal.

"Os adversários estão nos estudando, eles sabem os nossos pontos fortes e fracos, onde podem nos incomodar. Somos vítimas do nosso próprio sucesso. É normal ter uma queda de desempenho, a gente tem que trabalhar porque sabemos que no mata-mata não podemos errar, mas que bom que aconteceu agora, porque faz com que a gente nos una mais", refletiu.





Classificação geral

Mesmo ainda sendo o líder do Grupo A3, empatado com o Central, o Santa perdeu alguns lugares na classificação geral. O zagueiro foi mais um do elenco a reforçar a importância que terminar bem a primeira fase.

"O torcedor por ter certeza que a gente está muito unido, jogamos sempre pela vitória e não será diferente porque já conseguimos a classificação. Muito pelo contrário, entraremos mais fortes. Contamos com os torcedores, quando o Arruda enche, não tem para ninguém", iniciou.

“Nós temos um pacto entre a gente para buscar a primeira colocação geral, para decidir em casa. Por isso que eu falo, vamos dar nossos 100% no dia a dia, para quando chegar no jogo, conseguir nossos objetivos", concluiu.

O próximo jogo do Santa Cruz será neste domingo (13), no Arruda, contra o seu xará, o Santa Cruz de Natal. A bola rola a partir das 17h.



