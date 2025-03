Santa Cruz: Eurico, o zagueiro artilheiro, é apresentado no Arruda

A- A+

O Santa Cruz apresentou o zagueiro Eurico, nesta quarta-feira (26), no Arruda. Mais um nome para o setor defensivo tricolor, o novato tem algo que seus companheiros ainda não fizeram em 2025: gols. Volante de origem, o jogador celebrou a adaptação.

Atleta de 30 anos, Eurico fez boa parte da sua carreira no futebol mineiro, onde foi formado no Cruzeiro, e alguns anos em Portugal.

Inicialmente de volante, Eurico teve uma curta passagem pelo futebol pernambucano, em 2016, quando veio por empréstimo para o Náutico. Vivendo um novo momento, o atleta explica a mudança de perspectiva que teve no Betim-MG, seu último clube.

“O treinador do Betim viu minhas características e perguntou se eu queria fazer uns testes na zaga. Fui me adaptando, gostei, iniciei o campeonato de titular, fui bem, fiz gols e ganhei confiança", o jogador marcou três gols em dez jogos no Estadual.



Escolha



Eleito em algumas das seleções do Campeonato Mineiro, Eurico revelou que teve alguns convites, porém, preferiu o projeto apresentado pelo Santa Cruz.

“Acredito que o projeto que eles têm (SAF), claro que tem que ir passo a passo, mas pelo que foi apresentado, eu não tive dúvidas de vir ao Santa Cruz. Sei que tudo vai acontecer de maneira correta, que tem pessoas competentes e que com certeza chegará muito forte", afirmou.

Na apresentação da coletiva, o jogador ainda aproveitou para enaltecer o poder da torcida tricolor, fato que viu como determinante para a sua chegada.

“Quando você fala do Santa Cruz é impossível não falar da torcida. Sabemos o peso que essa camisa tem, tive algumas propostas de Série C e outros clubes, mas quando o Harlei me ligou, já entendi que se tratava de um clube de tradição", comentou o zagueiro.



