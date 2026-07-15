Santa Cruz: Everaldo supera críticas e participa diretamente de gols nos últimos três jogos
Atacante perdeu pênalti contra o Ypiranga-RS, mas voltou a ser decisivo
Everaldo chegou ao Arruda para defender o Santa Cruz cercado de grandes expectativas, mas demorou para demonstrar aquilo que veio fazer. O maior momento de tensão aconteceu na derrota por 1x0 para o Ypiranga-RS, além do pênalti perdido. Passada a crise, o camisa 37 participou diretamente em três gols e ajudou o Tricolor a emendar três vitórias consecutivas, a última por 2x1 contra o Barra, no último domingo (12).
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Everaldo foi apresentado no Santa no início de abril e estreou na derrota por 1x0 contra o Amazonas em casa. O atacante teve atuações irregulares, sofreu com suspensão e teve dificuldades para entrar no ritmo.
No confronto contra o Ypiranga-RS, válido pela 11ª rodada, Everaldo teve um pênalti que foi a maior oportunidade da Cobra Coral para evitar a derrota, mas o experiente jogador acabou parando no goleiro adversário e foi bastante criticado à época.
Passado o momento mais crítico, Everaldo mostrou tranquilidade para superar a adversidade e, ao lado do time, construiu a recuperação. Contra o Paysandu fez um dos gols da vitória. Contra o Ituano, deu o passe para o gol de Renato, além de outra assistência contra o Barra, dessa vez para Matheus Vinícius.
Em números gerais, o camisa 37 distribuiu três assistências e marcou um gol. O jogador também é peça fundamental na construção ofensiva e nos lances de bola parada.
Agora o Santa Cruz volta a campo no próximo dia 25 de julho, na Arena de Pernambuco, contra o Figueirense. Na terceira colocação, o Tricolor tem 95% de chance de avançar à segunda fase.