Santa Cruz: Everton Sena e Túlio têm rescisões publicadas no BID

O Santa Cruz segue dando continuidade para reformulação do elenco, mesmo a menos de uma semana do início da Série D. Nesta segunda-feira (14), os nomes do zagueiro Everton Sena e o atacante Túlio foram publicados no Boletim Informativo Diário (BID) já com a rescisões definidas.

Retornando ao Arruda após quase dez anos longe, o ídolo Everton Sena chegou com status de ser uma das grandes referências para a disputa da temporada. Contudo, devidos problemas físicos, o defensor não conseguiu estar à disposição em boa parte das partidas.

Everton entrou em apenas uma partida, no final do jogo contra o Central, ainda pela fase classificatória do Pernambucano.

Everton Sena em seu último retorno ao Arruda - Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Por outro lado, o caso de Túlio é quase o oposto. Também cria da base, o atacante de 20 anos esteve à disposição por toda temporada, porém, não teve a minutagem desejada.

Destaque das divisões de base, Túlio iniciou o ano com a expectativa de ser bem utilizado, e até ganhou alguns minutos no início da temporada com Itamar Schülle. Porém, aos poucos o garoto foi perdendo espaço. Somando os quatro jogos que participou, somou apenas 78 minutos em campo.

Atacante Túlio foi um dos destaques do sub-20 do Santa Cruz nos últimos anos - Evelyn Victoria/Santa Cruz

O Santa Cruz volta a campo neste domingo (20), às 16h, em Campina Grande, diante do Treze-PB. A jogo marcará a estreia da Cobra Coral na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O Tricolor buscará os quatro primeiros lugares do Grupo A3 para avançar à fase de mata-mata.

Elenco Santa Cruz

Goleiros: Felipe Alves, Rokenedy, Moisés, Thiago Henrique (base) e Marcos (base);

Zagueiros: Ruan Robert, Ítalo Melo, Matheus Vinícius, Genílson, William Alves, Michael Bennech, Hiago Ribeiro, Eurico Lima e Willyam (base);

Lateral-direito: Israel, Toty, Yuri Ferraz e Matheus Castilho (base);

Lateral-esquerdo: Rodrigues e Vinícius Silva;

Volantes: Lucas Siqueira, Henrique Lordelo, Lucas Bessa, Wagner Balotelli, Jonatas Paulista, Pedro Favela, Gabriel Galhardo, Pedro Maia (base) e Richardson (base);

Meias: Matheus Melo, João Pedro e William Jr;

Atacantes: Thiaguinho, Pedro Henrique, Eduardo Tanque, Thiago Galhardo, Israel Júnior, João Diogo, Geovany Soares, Vinícius Hora (base) e Anthony (base).

