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FUTEBOL Santa Cruz confirma lesão muscular de Eurico e zagueiro é dúvida para encarar o Floresta Incômodo no aquecimento do último jogo fez com que o atleta não entrasse em campo

O departamento médico do Santa Cruz informou, nesta quarta-feira (23), o resultado do exame realizado no zagueiro Eurico, que constatou uma lesão no posterior da coxa direita, que deixa em xeque sua participação no embate diante do Floresta, pela quarta rodada do quadrangular final da Série C. Na rodada anterior, o atleta foi poupado durante o aquecimento devido dores na região.

Anteriormente, a expectativa era de um incômodo simples de ser solucionado. Mas, devido a análise feita na reapresentação, foi possível identificar a lesão.

"Esse incômodo era no (músculo) posterior da coxa, tinha sido devido a um tostão na coxa direita, mas na reapresentação na segunda-feira (22), quando eu voltei a reexaminar, achei que a dor não era característica. Pedimos o exame de imagem, deu uma lesão muscular na região posterior da coxa", explicou o diretor médico do clube, Antônio Mário.

Apesar da ausência, o atleta possui prestígio dentro do clube por conta de sua alta minutagem e constância na temporada.

"E o Eurico, que eu não posso deixar de elogiar, porque é um atleta que já tem 1.538 minutos na competição. De 32 jogos no ano, ele disputou como titular 31 jogos e fez 17 jogos pela Série C”

Sem previsão

O Santa não informou uma data para o retorno, mas confia na capacidade de recuperação do jogador.

"Lembrando aqui que as lesões se tornam mais recorrentes em duas fases da competição, no início e quando ela vai chegando a seu final. É um atleta que se recupera rápido, vamos trabalhar para isso, para entregá-lo o mais rapidamente possível", concluiu, o diretor.

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