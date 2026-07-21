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futebol Santa Cruz: executivo adota cautela em contrações e afirma estar satisfeito com elenco Diretor afirmou que novos movimentos de mercado não podem onerar folha salarial do clube

Mesmo após a confirmação das saídas de Quirino e Marquinhos, o Santa Cruz apresenta uma aparente tranquilidade com a composição do elenco. Nesta segunda-feira (20), o diretor-executivo de futebol Alex Brasil não encontra grande urgência em contratações, ainda que deixe em aberto a possibilidade do Tricolor ir ao mercado.

“Estamos tranquilos. A gente não vai medir esforços para fortalecer, mas dentro de uma realidade. A priori, vamos com o que temos aqui. Havendo a necessidade, nós estamos mapeados com o trabalho de toda comissão e direção; saberemos a hora certa de agir”, disse Alex Brasil.

Como já é de conhecimento público, o Santa vive com graves problemas financeiros e o atual elenco convive com salários atrasados, enquanto o clube segue tentando formalizar a questão da SAF. Ainda assim, a Cobra Coral está na terceira colocação da Série C e o diretor confia no acesso, ressaltando o caráter trabalhador do plantel.

“Temos três imagens, uma CLT, três moradias, férias e 13º do ano passado, e para deixar bem claro ao torcedor do Santa Cruz, o clube não tem recurso financeiro. A gente vai trabalhar com o que tem, precisamos do apoio de todos, mas esse grupo pode nos levar à Série B”, iniciou.

“A gente não pode utilizar a questão da falta de salário como muletas. Esses atletas estão se dedicando e fazendo coisas maravilhosas e não vai ser isso que vai impedir [acesso]. Nosso ambiente é maravilhoso, nunca vi um grupo trabalhar tanto”, concluiu.

O Santa Cruz volta a campo neste sábado (25), às 17h, na Arena de Pernambuco, diante do Figueirense, pela 15ª rodada da Terceirona, com mais de 13.500 ingressos vendidos. Pelas projeções, mais seis pontos conquistados nas últimas cinco rodadas será o suficiente para garantir o clube na segunda fase da competição.



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