A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz: Executivo Harlei Menezes recebe sondagem do Paysandu, mas garante permanência Profissional foi um dos responsáveis pela montagem do elenco que conquistou o acesso à Série C de 2026

O diretor-executivo de futebol do Santa Cruz, Harlei Menezes, recebeu uma sondagem do Paysandu, para saber das condições contratuais e referências dos últimos trabalhos do profissional. A informação foi veiculada pelo repórter Caio Mancha, do Jornal O Liberal.

O Papão vive tempos de crise, com o rebaixamento já consolidado à Série C de 2025, além de ver o rival local, o Remo, brigar ponto a ponto pelo acesso à Série A. O antigo executivo de futebol do Bicolor, Carlos Frontini, foi desligado do clube.

Procurado pelo reportagem de Folha de Pernambuco, Harlei confirmou que a equipe de Belém procurou pessoas do staff do dirigente. Contudo, garante que o foco segue sendo o Santa Cruz.

Sobre ser lembrado como um nome no mercado, o executivo reagiu com felicidade e afirmou que possui diversos amigos na cidade.

O Santa Cruz segue em processo de reformulação de elenco. Até o momento foram confirmados cerca de seis pré-contratos assinados com atletas (Andrey, Gabriel Souza, Ianson, Pedro Costa, Alex Ruan e Patrick Allan). A pré-temporada no Arruda deve ser iniciada a partir do próximo dia 25.

Veja também