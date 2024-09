A- A+

Santa Cruz Diretor do Santa Cruz detalha busca por executivo: "várias indicações" Segundo Allan Araújo, clube tem lista com mais de dez nomes

Com a permanência de Franciso Sales no Retrô confirmada, o Santa Cruz agora está no mercado em busca de um novo executivo para tocar o planejamento da próxima temporada.

Conforme o diretor de futebol do clube, Allan Araújo, o Tricolor tem recebido inúmeras indicações para assumir a vaga. "Hoje recebemos várias indicações, são mais de dez nomes que foram apresentados para nós", contou à Folha de Pernambuco.

Ainda de acordo com o dirigente, o perfil do novo executivo tem que ser parecido com o de Sales. "Um profissional de boa formação, estudioso, algo parecido com o Francisco Sales. Alguém que seja de formação e que já possua uma certa experiência no futebol", pontuou Araújo.

Segundo apurou a reportagem, um dos nomes de interesse da diretoria coral é o de Ari Barros, que passou pelo Náutico entre 2021 e 2022.

O executivo, porém, afirmou não ter recebido contatos da cúpula tricolor. "Estou sem clube, livre no mercado e sempre aberto a ouvir propostas", declarou. Quem também está na mira é Raul Santos, ex-Ferroviário, do Ceará.

Apesar da necessidade de achar um novo executivo, Allan Araújo pregou cautela para que o Santa Cruz seja certeiro na escolha do próximo diretor.

"Precisamos resolver o quanto antes, mas sem agonia, mesmo sabendo que o prazo é curto. Todo movimeto de mercado só será definido após a definição do executivo", finalizou.

