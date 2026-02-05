A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz: Fábio Cortez celebra resultado, mas não vê nada definido contra o Decisão Jogo de volta já é no próximo domingo (08), às 18h, na Arena de Pernambuco

O Santa Cruz deu o primeiro passo à semifinal, mas ainda não tem nada definido. Foi isso que pregou o técnico Fábio Cortez, após a vitória por 2x1 contra o Decisão, ontem, no estádio José Dionísio, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Pernambucano. O Tricolor construiu uma vantagem de dois gols ainda no primeiro tempo com Israel e Matheus Vinícius. O desempenho não foi o mesmo na etapa final e a Cobra Coral viu o Caboclinho diminuir com Bambam.

O duelo da volta será domingo, na Arena de Pernambuco. O Santa precisa apenas de um empate para avançar. Uma derrota por um gol de diferença para o Decisão levará a decisão para as penalidades. Quem avançar de fase encara o Náutico nas semifinais.

"O mais importante foi a vitória na casa do adversário. O gramado não estava de acordo com o modelo do nosso jogo, mas mesmo assim conseguimos construir. Fizemos um grande primeiro tempo, poderíamos ter um placar mais elástico. Não fomos felizes em algumas finalizações, mas o saldo é positivo, estamos contentes com a vitória porque ela nos dá condição de decidir em casa", analisou o treinador do Santa.



Israel marcou o primeiro gol do Santa na vitória por 2x1 contra o Decisão, em Goiana - Foto: Rafael Melo/FPF

Questionado sobre uma possível queda de desempenho no segundo tempo, o auxiliar da casa salientou que o momento é de recuperar os jogadores para a próxima partida.



"É natural a equipe adversária, perdendo por dois gols, colocar mais um jogador de área. Fizemos as substituições e acredito que realizamos um bom jogo. Estou feliz, mas sabemos que precisamos melhorar, como sempre, então é analisar o que aconteceu e descansar a equipe. Nada está ganho, sabemos que o Decisão é um adversário perigoso. Eles não desistem do jogo, seguem até o fim tentando, então a gente precisa jogar e construir o placar dentro da nossa casa".

Com a vantagem de um gol, o Santa pode até empatar, no próximo domingo (08), às 18h, na Arena de Pernambuco, que avança à semifinal. Mesmo com a vantagem, Cortez pregou respeito ao adversário.

"Nada está ganho, sabemos que é um adversário perigoso, eles não desistem do jogo, seguem até o fim tentando, então a gente precisa jogar e construir o placar dentro da nossa casa".





