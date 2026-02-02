A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz: Fábio Cortez segue no comando até final do Pernambucano Tricolor terá o primeiro jogo das quartas de final já nesta quinta-feira (05)

O Santa Cruz permanecerá sob o comando do auxiliar da casa Fábio Cortez até o final do Campeonato Pernambuco. A informação foi dada primeiro pelo GE e confirmada pela reportagem da Folha de Pernambuco.

O interino comandou o time em duas partidas: na vitória por goleada por 6x0 contra o Jaguar e na derrota por 2x1 no Clássico das Multidões contra o Sport. Apesar dos placares opostos, o trabalho de Fábio é bem avaliado dentro do Arruda.

Após a demissão de Marcelo Cabo, há uma semana, um dia depois da goleada sofrida para o Náutico por 4x0, o Tricolor segue em busca do seu novo treinador. Vários nomes foram especulados para o cargo, como nos casos de Lisca, Marcelo Fernandes ou Gustavo Florentín.

Outras opções

Outro nome que surgiu foi do ex-meia do Santa, Luizinho Vieira. Até a manhã desta segunda-feira (02), o treinador trabalhava no Confiança, mas os maus resultados no Estadual, aliado a derrota por 1x0 no Clássico Maior diante do Sergipe, no último sábado (31), encerrou o ciclo do profissional no clube, que agora está livre no mercado.

Outro nome que segue sendo avaliado pelo clube é o de Jerson Testoni, atualmente no Atlético Piauiense. O técnico tem clubes como Brusque e Cianorte no currículo e trabalhou no Altos no ano passado, sendo responsável pelo duro mata-mata na Série D 2025 que a Cobra Coral venceu apenas nos pênaltis após dois empates.

O Santa volta a campo já nesta quinta-feira (05), no jogo de ida das quartas de final do Pernambucano, diante do Decisão, em Goiana. A partida está marcada às 16h30, no José Dionísio.



