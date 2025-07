Santa Cruz fará denúncia oficial diante das ameaças sofridas por dirigentes

A- A+

O Santa Cruz informou, nesta segunda-feira (14), por meio de nota oficial, que tomou conhecimento de ameaças e intimidações contra dirigentes do clube, responsáveis pelo processo de implantação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A sede da empresa do presidente do Conselho Deliberativo, Victor Pessoa de Melo, amanheceu pichada: "sem SAF, sem paz".

Empresa do presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, Victor Pessoa de Melo, amanheceu pichada - Foto: Reprodução

Ainda segundo o pronunciamento, o presidente do Executivo, Bruno Rodrigues, apresentará a denúncia, nesta terça-feira (15), a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) e ao Ministério Público de Pernambuco (MP-PE). O pedido será que seja aberta uma investigação policial, além de denúncia e processo judicial contra os possíveis envolvidos.

Vale relembrar, que nada semana passada, o ex-presidente do Conselho Fiscal, o desembargador Bartolomeu Bueno, abriu mão do cargo diante de diversas ameaças na qual disse ter sido vítima. Manoel Júnior foi o responsável por assumir o cargo.

O ponto central do imbróglio da SAF passa pela adesão, ou não, do patrimônio do estádio do Arruda no negócio com os investidores. Essa indefinição vem atrasando todo o cronograma que havia sido estabelecido para a implementação da SAF em quase um mês.

No último domingo (13), antes e durante a partida contra o Santa Cruz de Natal, que terminou empatada em 1x1, vários torcedores entoaram frases como: “Olê, olê, SAF, SAF” e “Se não assinar a SAF, a porrada vai comer”.

As movimentações foram organizadas por meio de redes sociais, inclusive o 'público zero', sem a presença das Torcidas Organizadas no jogo. A ideia surtiu efeito e o clube registrou o menor público da temporada - 8.003 espectadores. O objetivo é pressionar os dirigentes tricolores para agilizarem o processo da SAF.

Cronograma SAF

Em resumo, a proposta da SAF foi apresentada no dia 2 de junho e possuía a previsão que os Conselhos Fiscal e Deliberativo fizessem suas análises até o dia 16 daquele mesmo mês. Contudo, o prazo está próximo que completar um mês de atraso.

Dessa forma, o passo seguinte, a reunião do Conselho Deliberativo, que estava prevista para ocorrer em até quinze dias após o parecer, também fica atrasado. Por último, a Assembleia Geral do Sócios (AGE) só poderá ser realizada 45 dias após o parecer da reunião do Deliberativo. Dentro desse rito, somente os sócios podem aprovar ou rejeitar a proposta vinculante dos investidores.

