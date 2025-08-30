A- A+

Santa Cruz Santa Cruz faz dever de casa e vence América-RN em jogo de ida na Arena de Pernambuco A Cobra Coral joga pelo empate em Natal, na próxima semana, para celebrar o acesso à Série C

O Santa Cruz fez o dever de casa ao vencer o América-RN por 1x0, neste sábado (30), na Arena de Pernambuco. O confronto foi válido pelo jogo de ida das quartas de final da Série D. A partida de volta e decisiva pelo acesso à terceira divisão acontece no domingo da próxima semana, dia 7 de setembro, em Natal.

A Cobra Coral joga pelo empate para sair do Rio Grande do Norte celebrando a vaga na Série C. Vitória do Mecão pela diferença mínima leva a partida para os pênaltis.

Marcelo Cabo optou por mudar apenas uma posição em relação ao último jogo. Gabriel Galhardo entrou na vaga de Pedro Favela no meio de campo.

O jogo



Como toda decisão, a partida na Arena de Pernambuco começou com pouca inspiração por parte das equipes. Os dois treinadores optaram por reforçar a marcação no início do duelo.

Aos poucos, o Santa Cruz passou a controlar um pouco mais a posse de bola no setor ofensivo.

Apesar do controle, a Cobra Coral pouco criou na primeira etapa. Nem as jogadas de bola parada levaram perigo. Aos 13 minutos, Toty bateu em direção ao gol e Thiago Galhardo desviou de cabeça por cima da meta adversária.

Os dois times até chagaram a balançar as redes mas em jogadas de impedimento. Thiago Galhardo e Salatiel estavam sem condições de jogo quando acertaram o alvo.

Na reta final, o América-RN teve a melhor chance do jogo. O goleiro Renan Bragança fez a ligação direta com o ataque. A bola estava na direção do lateral Nathan, que errou o domínio e deixou Hebert entrar livre na grande área. O atacante do América-RN finalizou mal, desperdiçando a grande oportunidade de abrir o placar, aos 37 minutos.

O Santa até respondeu com perigo antes do fim da primeira etapa. Aos 42 minutos, Willian Júnior passou pela marcação e arriscou de fora da área um chute cruzado. A finalização de perna esquerda raspou a trava defendida por Renan Bragança.

O segundo-tempo voltou com um cenário muito parecido. As duas equipes continuaram precavidas na marcação.

A Cobra Coral conseguiu uma boa triangulação ofensiva, aos 11 minutos. Willian Júnior e Thiago Galhardo tabelaram na entrada da área e a bola chegou em Renato, pelo lado esquerdo. O ponta acabou cruzando por cima do gol.

Quem entrou bem na partida foi Geovany. Em seu primeiro toque na bola, o atacante interceptou o passe do Mecão e puxou o contra-ataque em velocidade. Ele achou o Willian Júnior, que cortou o marcador e finalizou por cima do gol.

O América-RN voltou a assustar os donos da casa aos 31 minutos. Thiaguinho foi lançado em profundidade. O atacante passou por Balotelli e cavou na saída de Rokenedy. Quando Gabriel Lima apareceu para marcar o gol, o zagueiro Eurico cortou o passe para salvar os tricolores.

E a explosão da torcida coral saiu no final da partida e com um herói improvável. Geovany partiu para jogada individual no lado esquerdo, passou pela marcação e cruzou rasteiro. Na pequena área, Ariel apareceu para marcar seu primeiro e decisivo gol com a camisa coral aos 42 minutos da etapa final.

