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Série C Santa Cruz faz gol nos primeiros minutos, mas empata com o Maringá e perde chance de entrar no G-8 Cobra Coral abriu o placar com Pedro Favela, mas não conseguiu segurar a vitória e se manteve na décima posição da Série C

O Santa Cruz perdeu a chance de entrar no G-8 da Série C e empatou por 1 a 1 com o Maringá neste sábado (23) no Estádio Willie Davids, no Paraná, pela oitava rodada do campeonato.

Com gol de Pedro Favela aos 4 minutos do primeiro tempo, o início de jogo deu esperanças para os tricolores que os rumos do duelo seriam diferentes.

A Cobra Coral até começou melhor na partida, mas viu o Dogão empatar com Adeílson aos 20 minutos. Após o gol dos paranaenses, o Santa teve dificuldades de se impor e chegar na finalização.

Com o Maringá não foi muito diferente, que até tentou, mas não conseguiu chegar na virada. Na classificação também ficou tudo igual para o Santa Cruz, que estacionou na décima posição, com 11 pontos, e depende da combinação de outros resultados para não cair na tabela.



O Santa agora entra em campo no próximo domingo (31) contra a Ferroviária na Arena de Pernambuco, às 18h. Já o Maringá desceu para a sexta colocação, com 13 pontos, e enfrenta o Botafogo-PB no sábado (30), também às 18h.



O jogo

Nos primeiros segundos de partida, o Santa Cruz já começou dando perigo com um escanteio ganhado por Quirino. No minuto inicial, William Alves aproveitou a oportunidade, subiu na primeira trave e mandou de cabeça, mas a bola foi para fora.



Mas não levou muito tempo para que o torcedor tricolor pudesse comemorar. Aos 4, novamente um escanteio a favor da Cobra Coral. Dessa vez, Pedro Favela aproveitou e mandou de cabeça para o fundo do gol. A bola até bateu no travessão, mas entrou e abriu o placar para o Santa.

Adeílson arriscou de longe para os donos da casa e a bola foi para fora.



Negueba faz ótima jogada na área, rola para trás, e Lucas Bonifácio bate para o gol. A bola tocou no braço de Léo Costa e a falta foi marcada para o Maringá. Paulinho cobrou a falta, tentando o chute por baixo, mas parou na barreira.

Cheron cobra falta, a bola é desviada na segunda trave, e Adeílson manda de cabeça para fora.

Alex Ruan entra na área, fica de frente para o gol, mas Travassos trava na hora do chute. Na sobra, Pedro Favela bate, mas em cima da marcação. Escanteio para o Santa Cruz.



Acionado por Cristian de Souza para o lugar de Ronald, Patrick Allan chutou de fora da área, mas parou na defesa adversária.



Com dificuldade para finalizar, o Tricolor teve chances com Heron, que também entrou no segundo tempo e recebeu pela direita na área. Ele recebeu quase sem ângulo e mandou para o goleiro Guilherme Neto defender.



Aos 37 minutos, quem chegou mais perto de ficar na vantagem foi o Dogão com Guilherme Pira, que recebeu pela esquerda, abriu espaço e chutou para fora.



William Alves chegou a se envolver em confusão com o maqueiro do Maringá, que foi expulso da partida. O atleta foi atingido e precisou receber atendimento fora de campo.



Os mandantes continuaram tentando com jogada de Calito pela direita, mas a bola não entrou. Cheron ainda tentou com cobrança de falta e a zaga do Santa afastou Na sobra, Rafa cruza, Lomar manda de cabeça e Thiago Coelho fez boa defesa.

Pelo Santa, Heron ganhou a disputa na área, chuta para o gol, mas a bola bate na zaga e vai para escanteio.

Aos 50, Cheron cobra falta e manda na área, Jhow fica com a bola na área e joga em cima da marcação. A bola sai em escanteio, mas o árbitro termina o jogo sem permitir a cobrança e os jogadores do time ficam na bronca.



Com os ânimos à flor da pele, terminou tudo igual para Santa Cruz e Maringá, o que não ajudou muito nenhuma das duas equipes na busca pelo G-8 da terceira divisão.



Ficha técnica

Maringá 1

Guilherme Neto; Jhow, Gabriel Travassos e Felipe (Wendel Lomar); Paulinho (Bruno Cheron), Lucas Bonifácio, Ronald Camarão (Rafa) e Adeílson (Guilherme Pira); Negueba, Caíque Cálito e Giovane (Raí Natalino). Técnico: Moisés Egert.

Santa Cruz 1

Thiago Coelho; Eurico, William Alves (Edson Miranda), Pedro Favela e Alex Ruan; Fabinho (Andrey), Quirino (Heron) e Ronald (Patrick Allan); Renato, Marquinhos (Léo Costa) e Jefferson. Técnico: Cristian de Souza.



Local: Estádio Willie Davids (Maringá/PR)

Horário: 19h30

Gols: Pedro Favela (4’ do 1T), Adeílson (20’ do 1T)

Cartões amarelos: Paulinho (M), William Alves, Renato, Alex Ruan (S)

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

Assistentes: Raphael de Albuquerque Lima e Denis Matheus Afonso Ferreira (ambos de SP)

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