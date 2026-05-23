Santa Cruz faz gol nos primeiros minutos, mas empata com o Maringá e perde chance de entrar no G-8
Cobra Coral abriu o placar com Pedro Favela, mas não conseguiu segurar a vitória e se manteve na décima posição da Série C
O Santa Cruz perdeu a chance de entrar no G-8 da Série C e empatou por 1 a 1 com o Maringá neste sábado (23) no Estádio Willie Davids, no Paraná, pela oitava rodada do campeonato.
Com gol de Pedro Favela aos 4 minutos do primeiro tempo, o início de jogo deu esperanças para os tricolores que os rumos do duelo seriam diferentes.
A Cobra Coral até começou melhor na partida, mas viu o Dogão empatar com Adeílson aos 20 minutos. Após o gol dos paranaenses, o Santa teve dificuldades de se impor e chegar na finalização.
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Com o Maringá não foi muito diferente, que até tentou, mas não conseguiu chegar na virada. Na classificação também ficou tudo igual para o Santa Cruz, que estacionou na décima posição, com 11 pontos, e depende da combinação de outros resultados para não cair na tabela.
O Santa agora entra em campo no próximo domingo (31) contra a Ferroviária na Arena de Pernambuco, às 18h. Já o Maringá desceu para a sexta colocação, com 13 pontos, e enfrenta o Botafogo-PB no sábado (30), também às 18h.
O jogo
Nos primeiros segundos de partida, o Santa Cruz já começou dando perigo com um escanteio ganhado por Quirino. No minuto inicial, William Alves aproveitou a oportunidade, subiu na primeira trave e mandou de cabeça, mas a bola foi para fora.
Mas não levou muito tempo para que o torcedor tricolor pudesse comemorar. Aos 4, novamente um escanteio a favor da Cobra Coral. Dessa vez, Pedro Favela aproveitou e mandou de cabeça para o fundo do gol. A bola até bateu no travessão, mas entrou e abriu o placar para o Santa.
#SérieC | O gol do Pedro Favela, de cabeça! pic.twitter.com/vL3fvb5LK0— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) May 23, 2026
Após o gol, o Maringá teve dificuldades de tomar o controle do jogo e de sair jogando no ataque.
Aos 13, Quirino conduziu a bola, mas foi parado pela defesa do Dogão. Dois minutos depois, o atacante tentou novamente, mas não teve ângulo e mandou direto para as mãos do goleiro adversário.
A primeira boa chegada do Maringá saiu dos pés de Negueba, que fez jogada na área e chutou cruzado para a defesa de Thiago Coelho.
Aos 18 minutos, Negueba cobrou escanteio e tentou um gol olímpico, mas o goleiro tricolor impediu.
E o empate do Dogão saiu dos pés de Adeílson, que recebeu bom passe de Negueba e bateu forte para igualar o jogo.
Por pouco o segundo gol do Maringá não veio logo em seguida com jogada de Negueba para Ronald Camarão.
Com o empate, os paranaenses começaram a ter mais liberdade e passaram a pressionar a defesa do Santa Cruz, que começou a ficar mais apagado no jogo.
Aos 39, Geovane fez o giro na entrada da área, bateu e mandou para fora.
Pelo Santa, Alex Ruan cobrou falta e mandou para a área. Eurico Lima subiu, mas não conseguiu o desvio e pediu um pênalti para a arbitragem, que mandou seguir.
Ronald Camarão recebeu na pequena área e ganhou da marcação da Cobra. Ele chutou para o gol e mandou por cima da barra tricolor, mas o árbitro já havia marcado impedimento no lance.
Já nos acréscimos, Caíque Calito faz a jogada perto da área, chuta para o gol e manda para fora.
O Maringá até tentou chegar ao segundo gol, mas o primeiro tempo terminou com o placar de 1 a 1 no Willie Davis.
Segundo tempo de pouca produção
O Santa Cruz começou a etapa final vendo o Maringá ter mais liberdade dentro do duelo.
Adeílson arriscou de longe para os donos da casa e a bola foi para fora.
Negueba faz ótima jogada na área, rola para trás, e Lucas Bonifácio bate para o gol. A bola tocou no braço de Léo Costa e a falta foi marcada para o Maringá. Paulinho cobrou a falta, tentando o chute por baixo, mas parou na barreira.
Cheron cobra falta, a bola é desviada na segunda trave, e Adeílson manda de cabeça para fora.
Alex Ruan entra na área, fica de frente para o gol, mas Travassos trava na hora do chute. Na sobra, Pedro Favela bate, mas em cima da marcação. Escanteio para o Santa Cruz.
Acionado por Cristian de Souza para o lugar de Ronald, Patrick Allan chutou de fora da área, mas parou na defesa adversária.
Com dificuldade para finalizar, o Tricolor teve chances com Heron, que também entrou no segundo tempo e recebeu pela direita na área. Ele recebeu quase sem ângulo e mandou para o goleiro Guilherme Neto defender.
Aos 37 minutos, quem chegou mais perto de ficar na vantagem foi o Dogão com Guilherme Pira, que recebeu pela esquerda, abriu espaço e chutou para fora.
William Alves chegou a se envolver em confusão com o maqueiro do Maringá, que foi expulso da partida. O atleta foi atingido e precisou receber atendimento fora de campo.
Os mandantes continuaram tentando com jogada de Calito pela direita, mas a bola não entrou. Cheron ainda tentou com cobrança de falta e a zaga do Santa afastou Na sobra, Rafa cruza, Lomar manda de cabeça e Thiago Coelho fez boa defesa.
Pelo Santa, Heron ganhou a disputa na área, chuta para o gol, mas a bola bate na zaga e vai para escanteio.
Aos 50, Cheron cobra falta e manda na área, Jhow fica com a bola na área e joga em cima da marcação. A bola sai em escanteio, mas o árbitro termina o jogo sem permitir a cobrança e os jogadores do time ficam na bronca.
Com os ânimos à flor da pele, terminou tudo igual para Santa Cruz e Maringá, o que não ajudou muito nenhuma das duas equipes na busca pelo G-8 da terceira divisão.
Ficha técnica
Maringá 1
Guilherme Neto; Jhow, Gabriel Travassos e Felipe (Wendel Lomar); Paulinho (Bruno Cheron), Lucas Bonifácio, Ronald Camarão (Rafa) e Adeílson (Guilherme Pira); Negueba, Caíque Cálito e Giovane (Raí Natalino). Técnico: Moisés Egert.
Santa Cruz 1
Thiago Coelho; Eurico, William Alves (Edson Miranda), Pedro Favela e Alex Ruan; Fabinho (Andrey), Quirino (Heron) e Ronald (Patrick Allan); Renato, Marquinhos (Léo Costa) e Jefferson. Técnico: Cristian de Souza.
Local: Estádio Willie Davids (Maringá/PR)
Horário: 19h30
Gols: Pedro Favela (4’ do 1T), Adeílson (20’ do 1T)
Cartões amarelos: Paulinho (M), William Alves, Renato, Alex Ruan (S)
Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)
Assistentes: Raphael de Albuquerque Lima e Denis Matheus Afonso Ferreira (ambos de SP)