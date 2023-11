A- A+

SANTA CRUZ Santa Cruz fecha patrocínio máster com aplicativo Sr. Torcedor; anúncio foi gravado com helicóptero Oficialização deve acontecer até este sábado (2); gravação aconteceu nesta tarde

O aplicativo Sr. Torcedor é o novo patrocinador máster do Santa Cruz e, em breve, será uma das marcas a estampar a camisa oficial do time. O anúncio está previsto para acontecer até o próximo sábado (2), através das redes sociais do Tricolor.

De acordo com apuração da Folha de Pernambuco, o nome da empresa aparecerá nos ombros e também na parte frontal da camisa.

Um vídeo divulgando a novidade foi gravado na tarde desta quinta-feira (30), sob suspense e com o reforço de um helicóptero sobrevoando o Estádio do Arruda e pousando no gramado na sequência.

Empresário e um dos sócios do aplicativo Sr. Torcedor, Douglas Ferro aparece na filmagem. Ele veste uma camisa branca.

