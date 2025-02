A- A+

Reforço Santa Cruz oficializa contratação do goleiro Felipe Alves, ex-São Paulo, Fortaleza e Fluminense O atleta de 36 anos estava no Noroeste-SP disputando o Campeonato Paulista

O Santa Cruz anunciou mais um reforço de peso para a temporada 2025. Nesta segunda-feira (24), a Cobra Coral oficializou a chegada do goleiro Felipe Alves, que estava disputado o Campeonato Paulista pelo Noroeste-SP.

O atleta de 36 anos acumula passagens por grandes equipes do futebol brasileiro como São Paulo, Fluminense e Fortaleza.

Na temporada passada, Felipe Alves atuou apenas três vezes pelo Tricolor das Laranjeiras. Já neste ano ele foi titular do Noroeste-SP no Paulistão.

Ao contrário de Thiago Galhardo, a outra contratação de peso do Santa Cruz, Felipe Alves não vai poder disputar o Pernambucano uma vez que o prazo de inscrições para a competição já foi encerrado.

O arqueiro só vai ficar à disposição do técnico Itamar Schülle no início da Série D do Campeonato Brasileiro.

Veja também