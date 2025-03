A- A+

Tricolor Santa Cruz: Felipe Alves revela sonho de alcançar coisas grandes no Arruda Goleiro chega com contrato de três anos

O Santa Cruz, nesta terça-feira (11), apresentou oficialmente o goleiro Felipe Alves. Mesmo aos 36 anos, o arqueiro chega ao Arruda com um contrato longo de três anos e deixou bem claro que deseja marcar seu nome no clube.

Uma palavra que se repetiu bastante durante a coletiva de apresentação do jogador foi: 'projeto'. Felipe Alves declarou estar muito feliz pelo convite e sonha com grandes conquistas com a camisa tricolor.

“Quando você vem para um grande clube como o Santa Cruz, se imagina várias coisas. Quando eu falo em projeto, sonho muito em conquistar coisas vestindo essa camisa, conquistando acesso, porque não disputar uma série A, colocando o clube em seu devido lugar", afirmou.

O jogador tem em seu currículo outras grandes camisas do futebol nacional, Fortaleza, Athletico-PR e São Paulo, são alguns exemplos. Igual a algumas conquistas que teve no passado, o atleta planeja o mesmo no Arruda.



“Vim aqui para trabalhar e fazer o melhor possível em prol do clube. Quando eu falei em levar o clube para os melhores cenários possíveis (Série A), não falei da boca para fora. Pode até parecer meio distante, mas daqui a dois ou três anos, podemos viver o melhor momento do Santa Cruz", projetou.

Concorrência



Mesmo chegando com status de ser o grande nome para o gol do Santa, Felipe Alves tende a ter uma concorrência boa pela camisa 1. Rokenedy, atleta formado na base do Santa e que jogou com Felipe no São Paulo, é o atual titular da posição.

Rokenedy - Evelyn Victoria/Santa Cruz

O recém chegado ao clube rendeu muitos elogios para o colega e projeta o Santa bem servido na posição. “O Rokenedy é um amigo que eu tenho, fizemos uma parceira legal no São Paulo, é um cara super do bem, extremamente gente boa. Como goleiro, dispensa comentários, tem muita qualidade. Aqui, vamos estar para fazer o melhor pelo Santa e tenho certeza que o time vai estar bem de goleiros”.



