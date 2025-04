A- A+

Tricolor Santa Cruz: Felipe Alves pede paciência com desenvolvimento da equipe Tricolor faz sua estreia na Série D no próximo domingo (20), em Campina Grande, contra o Treze

O Santa Cruz está bem perto de estrear na Série D do Brasileirão. Neste domingo (20), o Tricolor visita o Treze, em Campina Grande. Mais além do que a primeira partida na competição, essa também será a primeira oportunidade de Marcelo Cabo comandar o time em um jogo oficial. Para o goleiro Felipe Alves, a torcida precisará ter paciência nestes primeiros jogos.

“Estamos todos focados neste intuito, tivemos a mudança de treinador recentemente e acho que aos poucos teremos condições de evoluir e encaixar na competição e assim atingir nossas metas no fim (acesso à Série C)", iniciou o goleiro.

“Estamos buscando nos entregar ao máximo para entender esse novo sistema (de jogo). É pouco tempo de trabalho (com Marcelo Cabo), estamos procurando evoluir, os treinamentos estão sendo muito intensos, muito próximo da realidade de jogo, acho que já evoluímos bastante, mas o torcedor vai ter que ter um pouco de paciência, porque não vai ser nos primeiros jogos que a equipe vai conseguir desenvolver seu melhor", completou.

Iniciando a competição com 64 clubes, apenas quatro poderão comemorar o acesso à Série C. Entre campos ruins, difíceis acessos aos estádios, falta do Árbitro de Vídeo (VAR), entre outras dificuldades, o arqueiro falou um pouco sobre as características da competição.

“Tudo passa por detalhes. Em uma competição como a Série D, (jogos são definidos) numa bola parada, numa jogada ensaiada ou num lance individual. É um torneio muito disputado, muito truncado, não é muito tático, é mais um jogo de ligação direta, de força física, às vezes com muitas faltas", refletiu.





