Santa Cruz: Felipe Alves prega manutenção de invencibilidade contra o Central

A- A+

O Santa Cruz é um dos dez times que ainda não conheceram a derrota na atual edição da Série D. Um dos principais destaques da campanha até aqui, o goleiro Felipe Alves quer uma equipe madura e que saiba fazer aquilo que o jogo contra o Central propõe.

Neste domingo (18), no Lacerdão, o Tricolor poderá contar com o apoio da sua torcida e agora precisa ‘apenas’ se concentrar em superar o adversário e as condições de jogo.

“Estamos jogando uma Série D, um campo ruim vai existir para os dois lados. Tem seus prós e contras; a parte ruim é que o jogo não flui, fica um jogo físico e de bola parada e isso foge um pouco das nossas características, que é de bola no chão”, iniciou o goleiro.

“Mas temos que ter maturidade para entendermos aquilo que o gramado oferece, não tem o que reclamar. Possuímos vários esquemas táticos, o Marcelo (Cabo) é muito experiente e deixa a equipe muito bem treinada em relação a isso, temos várias maneiras de jogar”, ressaltou Felipe Alves.

Liderança

Líder do Grupo A3, o arqueiro pensa que o Santa agora se tornou o time a ser batido não só na chave, mas no campeonato. “A gente sabe que o campeonato é difícil, que vamos perder e ganhar, mas estamos trabalhando para manter essa invencibilidade. Os jogos estão cada vez mai difíceis, quando você está entre os primeiros, você se torna um alvo, todos querem tirar ponto”.

Contudo, além de buscar pontuar no torneio, Felipe Alves quer uma equipe que esteja em constante desenvolvimento, pensando quando chegar o mata-mata.

“Não adianta nada fazer uma primeira fase impecável e chegar no mata-mata sem estar ciente do que fazer, a parte mental tem que estar em evolução, porque acredito que a Série D se resume pela parte mental na hora da eliminatória, é um campeonato à parte e que será definido nos detalhes”



Torcida



Na manhã desta quinta-feira (15), em reunião realizada com representantes do Central e Ministério Público (MPPE), ficou definida a presença das duas torcidas para a partida. Ambos clubes assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Podendo contar com o apoio da apaixonada torcida tricolor, Felipe Alves afirma que o apoio que vem das arquibancadas é um dos pontos fortes do clube na Série D. "Se tiver algo que possamos fazer para que o nosso torcedor esteja presente, vamos fazer. Gostamos de ter a casa cheia, eles sempre lotam os estádios e isso é um dos nossos pontos positivos", afirmou.





Veja também