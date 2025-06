Santa Cruz: técnico analisa primeira derrota em casa e passa confiança para Felipe Alves

A derrota para o Central, nesse domingo (29), não estava nos planos do Santa Cruz. Além de adiar a provável participação na fase final da quarta divisão, o 1 a 0 da Patativa marcou a primeira derrota coral dentro de casa na competição.

Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Marcelo Cabo detalhou o sentimento pelo resultado negativo e comentou sobre a situação do goleiro Felipe Alves, alvo de críticas da torcida no estádio.

“Perder diante do nosso torcedor é muito ruim. É um fato novo para esse elenco, que ainda não tinha vivido essa circunstância de uma derrota em casa. Agora é absorver. Entender o que nos levou a essa derrota, o que nos faltou para não sair com a vitória”, iniciou Cabo.

O gol de Zé Artur, do Central, saiu após um erro de Felipe Alves no momento de rebater a bola.

O arqueiro coral passou a ser vaiado depois do lance, numa reação da torcida parecida do jogo contra o Sousa-PB.

Marcelo Cabo passou confiança para o atleta e afirmou que ainda iria analisar o lance do gol centralino com calma.

“Felipe é um jogador experiente, é um jogador que tem seu ‘know-how’ e a sua história no futebol. É um jogador que tem a minha confiança. Como qualquer outro jogador, ele está suscetível ao erro. Eu ainda vi o lance muito rápido, não estou dizendo se ele acertou ou errou. Isso é uma coisa que eu analiso com muita calma, com treinador de goleiro, mas a gente tem que seguir em frente”, analisou o comandante tricolor que também ponderou os momentos positivos do atleta na campanha.