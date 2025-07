Santa Cruz: muito elogiado por atuação, Felipe Alves mira continuidade

A- A+

Nada como um dia depois do outro no futebol. Após ter sido 'vilão' numa derrota recente - Central, no Arruda - do Santa Cruz, o goleiro Felipe Alves foi o grande responsável por assegurar o empate e, a classificação ao mata-mata, no último domingo (06), no 0x0 diante do América/RN, na Arena das Dunas.

Muito elogiado no pós-jogo, o arqueiro tricolor pregou muito foco até o fim da primeira fase, visando a disputa da fase eliminatória. O jogador também ressaltou que a relação com a torcida depende dos resultados conquistados em campo.

Felipe Alves chegou como um dos principais investimentos, mas vinha sendo criticado nos últimos jogos - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

“Estamos dentro desse processo de evolução, temos três jogos para poder finalizar essa primeira etapa, depois teremos um mata-mata onde temos que ser cirúrgico, erros mínimos para poder avançar na competição", disse.

"Se a gente chegar no primeiro jogo do mata-mata e avançar, que é o intuito, eles vão estar ao nosso lado nos apoiando. Se acontecer de sairmos, eles vão nos criticar. Não tem desculpa, ninguém sabe o amanhã, domingo tem outro jogo importante, vamos em busca do primeiro lugar geral", refletiu o camisa 1.



Sobre conseguir sair do local de ser alvo de críticas, para ser saudado pela torcida, o jogador encarou com naturalidade. Felipe Alves fez, pelo menos, três importantes defesas para garantir o ponto e a classificação.

“Eu não acompanho os extras, claro que ninguém gosta de ser vaiado, mas a torcida está no seu direito, eles pagam ingresso, eles vão para acompanhar, torcer, vaiar e quem vaia quer que o time ganhe".

Elogios

Ainda na coletiva pós-jogo, o técnico Marcelo Cabo fez questão de elogiar seu comandado e revelou como foi a semana do atleta, afirmando que confia no trabalho realizado.

“Eu tenho convicção no Felipe. Foi uma semana que ele foi humilde, ouviu o que ele precisa ouvir e trabalhou muito. O Medeiros, nosso preparador de goleiros, trabalhou muito o mental dele e ele entregou essa atuação", destacou o treinador.



