Santa Cruz: Felipe Cardoso é emprestado ao Metropolitano-SC

A- A+

O Santa Cruz comunicou nesta quinta (25) o empréstimo do meia Felipe Cardoso, de 21 anos, ao Metropolitano-SC. De acordo com o Tricolor, o atleta tem data de retorno prevista ao final das competições pela equipe catarinense.

Pelo Santa, Felipe disputou sete jogos em 2024, sem gols marcados. O jogador é um dos sobreviventes da tragédia do Ninho do Urubu, em 2019, que vitimou 10 atletas da base do Flamengo, no incêndio ocorrido no alojamento do clube.

Veja também

JOGOS OLÍMPICOS Polícia amplia proteção em área próxima ao rio Sena para abertura dos Jogos de Paris-2024