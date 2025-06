A- A+

Futebol Fim de invencibilidade na Série D: Santa perde de virada para o Ferroviário Cobra Coral abriu o placar com Galhardo, mas Ciel brilhou e comandou a virada do Ferrão

Chegou ao fim a invencibilidade do Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. Neste domingo (8), no Presidente Vargas, a Cobral Coral perdeu de virada, por 3x1, para o Ferroviário, com show do pernambucano Ciel, autor de dois gols. A equipe, porém, segue no topo do Grupo A3, com 19 pontos. O Ferrão está em quarto, com 12.





O jogo

O Santa Cruz não contou com a presença da torcida no Presidente Vargas por conta da punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva devido ao ataque contra o ônibus da delegação do Ferroviário, no domingo passado, após a partida disputada no Arruda.

Em compensação, a delegação coral levou os investidores da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do clube para acompanhar o confronto, após rápida visita ao Arruda pela manhã.

Não demorou muito para os atletas em campo tirarem um sorriso dos investidores e diretores. Justo com a principal contratação do clube em 2025. Thiago Galhardo arriscou de longe e acertou o canto do goleiro João Vitor para fazer 1x0 no Ceará.

Outro pernambucano vibrou minutos depois, mas isso não foi bom para o Santa. Ciel, o incansável atacante de 43 anos, recebeu bom passe pela direita e chutou cruzado para empatar o duelo entre tricolores. O camisa 99 ainda chegou perto de marcar pouco tempo depois, de cabeça, mas mandou para fora.

A metade final da primeira etapa seguiu com as duas equipes no famoso “lá e cá”, com boas chances criadas, mas nenhuma que se transformou em gol.

Ciel, sempre ele, quase virou o placar para o Ferroviário no início do segundo tempo. O centroavante cabeceou bem, mas Felipe Alves fez uma grande defesa para salvar o Santa. Minutos depois, foi a vez de Galhardo, após escanteio, lamentar que a perna esticada não atingiu a bola para completar para as redes.

Aos 21, Thiago Galhardo saiu arrancando do meio-campo e deu ótimo passe para Thiaguinho. O ponta avançou pela esquerda, mas finalizou mal e desperdiçou a chance.

Minutos depois, Gabriel Moyses respondeu para o Ferroviário com um chute no canto que obrigou mais uma vez Felipe Alves a espalmar. No rebote, Felipe Cruz foi desarmado na hora da finalização.

Imparável

A virada do Ferroviário saiu dos pés de quem mais se imaginava. Ciel recebeu de Moyses e bateu rasteiro. Desta vez o goleiro coral ficou apenas olhando a bola morrer no fundo das redes para a festa do Tubarão.

Perto do fim, o golpe de misericórdia do Ferroviário. Ciel iniciou contra-ataque que terminou nos pés de João Neto, autor do terceiro gol do Ferrão para tirar a invencibilidade do Santa Cruz na Série D.



Ficha técnica

Ferroviário 3

João Vitor, Kauê Leonardo, Wesley Junio, Léo Paraíso e Ailton Santos; Ramires, Kevin Rivas (João Neto) e Gharib (Hugo Costa); Bryam (Kiuan), Felipe Cruz (Jeffão) e Ciel. Técnico: Tiago Zorro.

Santa Cruz 1

Felipe Alves; Toty, Eurico, Matheus Vinícius e Vinicius Silva (Rodrigues); Wagner Balotelli (Pedro Henrique), Gabriel Galhardo (Pedro Favela) e Willian Jr. (João Pedro); Geovany, Thiaguinho (Vini Hora) e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

Local: Estádio Presidente Vargas (Fortaleza/CE)

Árbitro: Wiomar Santana de Oliveira (AL)

Assistentes: Anderson da Silva e Jose Moracy (ambos CE)

Gols: Thiago Galhardo (aos 13 do 1ºT), Ciel (aos 15 do 1ºT e 31 do 2ºT) e João Neto (aos 44 do 2ºT)

Cartões amarelos: Thiaguinho (S); Ailton, Kevin (F)

Veja também