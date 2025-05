Santa Cruz nunca venceu o Ferroviário como mandante

A- A+

Para o Santa Cruz seguir expandindo sua atual sequência de vitórias - no momento são três consecutivas -, terá que estabelecer um fato inédito: vencer o Ferroviário pela primeira vez no Arruda. Em um histórico de sete partidas, o Tricolor vencer apenas um jogo.

O Ferroviário é um adversário indigesto para o Santa Cruz. Apesar de clubes muito tradicionais na Região Nordeste, o histórico de confronto entre os times vem somente a partir de 2019.

De lá para cá, sete confrontos ocorreram entre os tricolores, seis em disputas da Série C e um jogo na Copa do Nordeste. Essa será a primeira oportunidade que os clubes se enfrentam na Quarta Divisão.

Ferroviário vem sendo a 'pedra no sapato' do Santa Cruz - Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Em resumo, o retrospecto é muito favorável ao Tubarão da Barra. São quatro vitórias da equipe cearense, dois empates e apenas um triunfo da Cobra Coral, que aconteceu na Terceirona de 2020, em Horizonte-CE.

No Arruda, palco do jogo deste domingo, foram três jogos: uma vitória por 2x0 na Série C de 2019 e outros dois empates, 3x3 e 0x0, em 2020 e 2021, respectivamente.



Momentos



Enquanto o Santa Cruz é um dos times mais estáveis da atual edição da Série D e um dos pouco invictos, o Ferroviário vive momentos de altos e baixos.

O Tricolor do Arruda lidera o Grupo A3 com 16 pontos e já enxerga a possibilidade de se classificar antecipadamente. Por outro lado, com nove pontos, o Ferroviário fecha o G4 da chave. Todos os pontos da equipe cearense foram somados no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

