Futebol de base Santa Cruz fica no empate diante da Tuna Luso e segue sem vencer na Copinha Partida foi marcada por polêmica em erro de arbitragem que prejudicou o Tricolor

O Santa Cruz segue sem vencer na Copa São Paulo 2026. Nesta terça-feira (06), na Arena Mario Lima, em Brodowski, o Tricolor ficou no empate em 1x1 diante da Tuna Luso-PA, mas segue com chances de se classificar ao mata-mata.

Santa e Tuna entraram em campo sabendo da vitória do Botafogo-SP no jogo anterior diante do Bandeirante-SP e que a Pantera de Ribeirão Preto já havia garantido sua vaga no Grupo 11. Dessa forma, os times entraram pressionados.

Ainda assim, os primeiros minutos do duelo entre pernambucanos e paraenses não teve muita emoção. A primeira grande defesa só ocorreu aos 29 minutos, em cobrança de falta perto da área, Peu obrigou o goleiro Machida a intervir.

Gols

Buscando responder, a Tuna Luso foi ao ataque aos 32 minutos e encontrou o gol. O atacante Gilvan recebeu na quina esquerda e fez menção em cruzar na área, porém, a bola tomou a direção do gol e entrou no ângulo do goleiro João Pedro, deixando o Santa em apuros.

Dentro de campo, logo após o gol sofrido, o Santa Cruz se perdeu um pouco e passou a dar mais espaços para a Tuna; contudo, a Águia não conseguiu aproveitar.

E a máxima de ‘quem não faz, leva’ castigou mais uma vez. Peu recebeu na linha de fundo e cruzou voltando, Breninho chegou de frente e empatou tudo aos 43 minutos.

Após voltarem do intervalo, as equipes mantiveram o clima do fim da primeira etapa e foram ao ataque. Ainda nos primeiros cinco minutos do segundo tempo, cada time teve uma boa oportunidade.

Com o passar do tempo, a Tuna passou a ser melhor dentro do confronto e chegou com perigo duas vezes, ambas com o atacante Tripa.

Polêmica

Quando buscava responder, o Santa foi muito prejudicado pela arbitragem. O defensor da Tuna Luso era o último homem no campo de defesa e caminhava para recuar para o goleiro, contudo, o atleta paraense tropeçou no gramado e deixou o caminho livre para o lateral Paulo Victor; porém, o bandeirinha viu uma falta e anulou o gol tricolor.



Os minutos restantes foram de um jogo muito aberto, com chances criadas dos dois lados. Ainda assim, o placar seguiu do mesmo jeito e a partida acabou empatada.

Resultados

Para conseguir avançar ao mata-mata, o Santa Cruz agora precisa contar com a ajuda do Botafogo-SP para tirar pontos da Tuna, enquanto a Cobra Coral precisa vencer o Bandeirante-SP, equipe sede do Grupo 11.

Os jogos da última rodada da chave acontecem na próxima sexta-feira (09). O Santa terá a vantagem de já saber o resultado de Botafogo-SP e Tuna e o que será necessário fazer.

