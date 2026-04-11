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SÉRIE C Fora de casa, Santa Cruz fica no empate com o Floresta Diante do resultado, as duas equipes chegaram aos quatro pontos, assumindo a liderança provisória

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Em uma disputa de baixo nível técnico e com pouca inspiração das equipes, Floresta e Santa Cruz empataram em 1 a 1, no fim da tarde deste sábado (11), no Estádio Domingão, em Horizonte, no Ceará. A partida foi válida pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O jogo iniciou com o Santa Cruz valorizando a posse da bola no campo de defesa. Pela esquerda, Zé Mário tocou a bola para Ronald, que avançou em direção à área, mas, ao tentar finalizar, acabou travado pela marcação do Floresta.

Aos 9 minutos, Pedro Favela teve a primeira boa chegada da equipe coral, finalizando com perigo. Aos 17 minutos, Régis recebeu de Ronald, arriscou o chute, mas mandou para fora. Aos 20, o meia Garraty assustou o goleiro tricolor ao chegar com duas finalizações seguidas.

Na sequência, o volante Nonato precisou de atendimento médico após se chocar com Zé Mário. Já aos 31, foi a vez do atacante Jeam, que caiu no gramado com dores e também recebeu assistência.

Aos 33 minutos, após cruzamento na medida de Caíque, Daniel Troiano, com uma cabeçada perfeita, abriu o placar para o Lobo da Vila.

Em seguida, aos 35, a resposta adversária veio rápida: Tiago Marques se antecipou à zaga, aproveitou o passe de Balotelli e deixou tudo igual, sem qualquer chance de defesa para Dheimison.

Nos últimos minutos da primeira etapa, o Santa Cruz tentou se impor, mas encontrou dificuldades para furar a defesa rival.

Segundo tempo

A segunda etapa seguiu tímida, com pouca inspiração de ambos os lados, tendo algum movimento depois após a metade do tempo.

Aos 27 minutos, os times sofreram algumas mudanças: no Floresta, Matheusinho entrou no lugar de Garraty e, pelo lado adversário, Vitinho substituiu o atacante Ronald.

Aos 31, Cedric levantou na área para Jeam, que, por pouco, não balançou as redes de cabeça.

Na sequência, entre os 33 e 35 minutos, o goleiro cearense conseguiu defender duas investidas do time pernambucano, em finalizações de Patrick Allan e de Fabinho.

Mais uma vez, o Santa Cruz pressionou o Floresta, mas sem sucesso: Patrick Allan cobrou escanteio fechado, e Dheimeson executou a defesa.

Os minutos finais seguiram no mesmo ritmo do fim do primeiro tempo. Mesmo com seis minutos de acréscimo, a partida no Domingão terminou morna e com o placar empatado.

Próximas disputas na Série C

Com o resultado final, Floresta e Santa Cruz chegam aos quatro pontos e assumem, momentaneamente, a liderança da competição. A partida abriu a rodada, e as equipes ainda podem perder posições no decorrer dos futuros jogos.

O Floresta volta a campo na próxima segunda-feira (20), quando recebe a Ferroviária, novamente, no Domingão. Por sua vez, o Santa Cruz vai encarar o Confiança no domingo (19), na Arena Batistão, na cidade de Aracaju, em Sergipe.

Ficha do jogo

Floresta 1

Dheimison; Cedric, Eduardo, João Victor, Islan e Caíque; Jhony Douglas (Celeri) e Nonato; Daniel Troiano (Matheus Martins), Garraty (Matheusinho) e Jeam (Celeri). Técnico: Leston Júnior.

Santa Cruz 1

Gabriel Souza; Israel, Eurico, William Alves e Zé Mário; Pedro Favela (Fabinho), Wagner Balotelli (Silva) e Régis (Patrick Allan); Ronald (Vitinho), Renato (Marquinhos) e Tiago Marques. Técnico: Claudinei Oliveira

Local: Estádio Domingão, Horizonte/CE

Árbitro: Antônio Carlos Pequeno Frutuoso (AM)

Assistentes: Whendell Saraiva da Silva e Noelia Chaves Da Paixão (ambos AM)

Gols: Daniel Troiano (FLO), aos 33’ do 1T ; Tiago Marques (STA), aos 35’ do 1T

Cartões amarelos: Cedric (FLO) e Régis (STA)

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