Tricolor Santa Cruz: Gabriel Galhardo sai em defesa do irmão pela falta de gols Com 'cerca' de 180 minutos em campo, atacante ainda não marcou com a camisa tricolor

O Santa Cruz apresentou o projeto e agora espera o retorno. Nesta quinta-feira (24), em entrevista coletiva, o volante Gabriel Galhardo saiu em defesa do seu irmão, Thiago, contratado para ser a grande referência no clube. Apesar de reconhecer a necessidade da cobrança, o jogador pediu paciência para o processo de recuperação do camisa 9.

“A cobrança vem sendo muito forte nele, é natural. Mas precisamos lembrar que o (Thiago) Galhardo só jogou 180 minutos. Foram 45 minutos em cada jogo da semifinal do Pernambucano e esses 90 minutos contra o Treze", relembrou Gabriel, ressaltando que o amistoso contra o ABC conta apenas como preparação.

Além disso, o volante afirmou que Thiago Galhardo teve poucas oportunidades, sendo que nenhuma foi clara. Afirmando que o atacante está respaldado, o irmão mais novo pede o entendimento do torcedor nesse momento.

"A cobrança nele tem que ser grande, óbvio, tem que ser para todos, mas temos que lembrar que ele praticamente fez dois jogos e estão cobrando como se ele estivesse há 20. Sem contar que ele não perdeu oportunidade. Ele sabe que internamente está respaldado. A gente precisa que o torcedor entenda isso e que tenha paciência para não minar o nosso melhor jogador".



Sonhando com a sua estreia no Arruda, Gabriel se diz ansioso para o jogo do próximo domingo (27), contra o Horizonte/CE. O atleta se mostrou encantado com o suporte no último final de semana, em Campina Grande, contra o Treze.

“Estou muito ansioso para ver esse estádio cheio. É uma questão que até arrepia. Sei da força da torcida, deu para ver num jogo fora de casa, num domingo de Páscoa, mas o Arruda lotado vai ser muito especial. Esperamos retribuir o carinho, algo que essa torcida tanto merece".

Na próxima rodada, o Santa enfrenta o Horizonte, clube que não vem produzindo uma temporada de muitas vitórias. Em oito jogos aqui, o time cearense venceu apenas um jogo. Repetindo o discurso de afastar o 'oba-oba', Galhardo projeta duelo complicado.

“Não existe equipe fraca na Série D, não tem isso de equipe que estar sem ganhar, temos que estar preparados para qualquer coisa. Eles (Horizonte) estão vindo para dar o melhor deles. Independente do que eles apresentarem, o importante é sabermos o que fazer, estamos cientes que vai ser um jogo difícil", afirmou o meia.



