Santa Cruz: Gabriel Galhardo projeta Tricolor entre os quatro primeiros da Série D

O Santa Cruz agora precisa se manter entre os melhores, é o que afirmou o volante Gabriel Galhardo. Com a equipe ainda invicta na Série D, o objetivo do elenco é de, além de avançar de fase, estar entre as melhores campanhas no geral.

O quanto melhor for a campanha no geral, maior é a probabilidade do clube decidir os duelos de mata-mata em casa. Para isso, Gabriel Galhardo afirma que o Santa precisa se manter entre os melhores times da competição e ter a força do Arruda a seu favor.

“Em quatro jogos temos três vitórias e um empate, somos um dos pouco invictos na competição. Sabemos que será difícil classificar, queremos está entre quatro melhores no geral, porque será importante definir os mata-matas em casa", comentou.

Além disso, com o retrospecto positivo, o volante deseja que o ambiente do Santa Cruz continue repleto de confiança. "Quanto mais se vence, mais confiança se vai adquirindo e continuamos nos mostrando como candidatos (ao acesso)".

Confrontos



Agora o Santa Cruz terá dois duelos fora, que serão decisivos para a pretensão de se manter no topo: Central e Sousa.

“Nosso grupo é muito disputado e difícil, isso dá para perceber pela pontuação. A gente costuma brincar que chegar ao topo da montanha é mais fácil do que se manter lá. É por isso que vamos batalhar para nos manter na liderança, não vai ser fácil, já que temos dois jogos fora", projetou.

Lacerdão



No próximo domingo (18), o Tricolor visita o Central, no Lacerdão. Mesmo preocupado com a qualidade do gramado, Galhardo afirma que a equipe deve se preparar, para dentro das suas possibilidades, ter a melhor atuação possível.

"Já foi nos passado que o gramado é bastante prejudicado. Não queremos usar isso como desculpa, mas o gramado é ruim para os dois e provavelmente torna o jogo ruim para ambos. O jogo fica ruim, não tem jogo, não dá para trocar passes. Ainda assim, vamos nos preparar para conquistar os três pontos".



