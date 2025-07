A- A+

Futebol Santa Cruz: Gabriel Galhardo pede correção dos erros e nega 'salto alto' no Arruda Tricolor enfrenta o América/RN, fora de casa, no próximo domingo (06)

A derrota do Santa Cruz, no último domingo (29), por 1x0 para o Central, no Arruda, ainda repercute. Para buscar a recuperação na Série D, o volante Gabriel Galhardo projeta confrontos difíceis pela frente e exige que erros sejam minimizados.

Agora, o Tricolor enfrenta o América/RN, fora de casa, no próximo domingo (6). Uma nova derrota poderia derrubar o clube para terceira colocação no Grupo A3. Uma vitória pode confirmar a classificação ao mata-mata. O meia enumerou alguns pontos que acredita ser necessário corrigir.

"Ter um jogador expulso é um erro que a gente não pode repetir. Num futebol de hoje tão igual, ter um jogador a menos, principalmente em jogos tão parecidos, isso te prejudica bastante", iniciou.

"Acho que a gente precisa saber matar os jogos, fazer melhor os gols. A gente sofreu pouco, o Central teve poucas chances, claro que após a expulsão ele tiveram mais espaço, mas não vi a equipe com (mais) tantos erros", refletiu o camisa 5.

Há pelo menos três rodadas, o Santa se aproxima de dar um passo em definitivo ao mata-mata. Por alguns momentos, o clube possuía a melhor campanha e a classificação parecia algo protocolar.

Contudo, com duas derrotas nos últimos três jogos, a pressão aumentou. Reforçando o discurso de foco no trabalho, Gabriel Galhardo nega qualquer clima de 'objetivo assegurado'.

“De maneira alguma. A gente sabe que ainda restam quatro rodadas, não pensamos no mata-mata, estamos trabalhando jogo a jogo, estamos num grupo muito difícil, então não é possível queimar etapas. Não tem essa de tirar o pé, estamos tentando dar o nosso melhor", afirmou.







