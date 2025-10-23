Santa Cruz: executivo nega consulta por Gabriel Poveda, atacante do Vila Nova
Centroavante foi artilheiro da Série B em 2022
O Santa Cruz segue ativo no mercado e busca acertar com um ex-artilheiro da Série B, foi o que noticiou o jornalista Igor Santhiago, repórter da Band News Goiânia. O alvo coral seria o atacante Gabriel Poveda, atleta do Vila Nova.
Segundo informações, a diretiva tricolor teria realizado os primeiros contatos com o staff do jogador para saber a atual situação de Poveda. O atleta tem contrato até o fim do ano com o Tigre.
A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o executivo de futebol do Santa Cruz, Harlei Menezes, que tem grande histórico no futebol goiano, mas o dirigente negou qualquer tipo de contato pelo jogador.
Com diversas passagens por clubes do Sul e Sudeste do Brasil, Gabriel Poveda transformou-se em destaque nacional em 2022, defendendo a camisa do Sampaio Corrêa, onde marcou 26 gols em 52 partidas naquela temporada. O centroavante acabou como artilheiro daquela edição da Série B com 19 bolas na rede.
Após ser destaque, o jogador passou pelo Bolívar/BOL, Avaí e nesta temporada chegou ao Vila Nova. Porém, Poveda não conseguiu repetir os mesmos números. Na atual campanha, marcou oito gols e deu cinco assistências em 49 partidas até aqui.